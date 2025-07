100 przepisów, 500 stron! „Air Fryer dla smakoszy” Pawła Lorocha

Serce książki stanowi sto przemyślanych przepisów Pawła Lorocha na dania, które własnoręcznie sfotografował, a następnie wyczarował z nich niezwykłe obrazy z pomocą swojego ulubionego narzędzia. Dzięki temu mógł zwizualizować wszystkie migawki, które narodziły się w jego głowie podczas pisania.

Dowiecie się, jak przyrządzić na śniadanie oszałamiające dubajskie naleśniki, na obiad wykwintne cordon bleu, a wieczorem zgrzeszyć z czadyjskim gulaszem orzechowym.

Nie bójcie się próbować i eksperymentować. Pamiętajcie: prawdziwy smakosz przede wszystkim czerpie radość z życia!

– Do Czytelnika, co z jednej strony głodny, z drugiej ciekawy, z trzeciej nieprzyzwyczajony do takiej książki kucharskiej

Ja, Paweł Jerzy Maksymilian Loroch, syn Haliny i Leszka, urodzony w Warszawie, autor książek kulinarnych i wielu innych biesiadnych asocjacji, pozwalam sobie rozrzewnionym językiem przodków zaprosić Wielmożnych Państwa Czytelników do uczestnictwa w mojej nowej podróży do świata wiatropieca dla smakoszy.

Księga ta, choć kucharska z pozoru, nie tylko na strawie się zasadza. To opowieść zmysłowo-literacka, podsmażona językiem, przyprawiona figlarnie i lirycznie zarazem, duszona na ogniu wspomnień, a podana z sercem. Przepisy powstały z głodu, radości i szczypty melancholii, nie nakazują, lecz zapraszają. To rytuały dla tych, co gotują nie z musu, lecz z miłości. To kuchnia nie tylko do mieszania, lecz do bycia — razem, prawdziwie, na serio i na śmiech.

Język tej książki to pieprz i wanilia — raz hultajsko zuchwały, raz czuły jak kompres z rumianku. A choć urządzenia w niej nowoczesne i z przyszłości wzięte, to duch — duch jest z przeszłości. Z epoki, gdy przy stole siadano z szacunkiem, a jedzenie było i strawą, i rozmową, i pieśnią.

Czytaj, jakbyś słuchał opowieści przy kuchennym stole.

Otwórz, jakbyś miał coś zjeść, ale zostać na dłużej.

Zamknij, gdy będziesz gotów — nie wcześniej.

A potem – wróć.

Bo to książka nie tylko do jedzenia.

To książka do bliskości.

Z wyrazami szacunku

autor i brzuchpasterz - Paweł Loroch

Paweł Loroch – dziennikarz radiowy, autor książek, zdjęć i rysunków, prezenter festiwali kulinarnych, popularyzator smakoszostwa, znany m.in. z audycji Strefa Gastro w Eska ROCK. Od dwóch dekad łączy literaturę z kuchnią, prowadząc słuchaczy i czytelników przez zmysłowe opowieści o jedzeniu, emocjach i codziennym rytuale posiłku.

Z wykształcenia dziennikarz, z pasji twórca, z natury – brzuchpasterz. Słynie z wyrazistego stylu, literackiej czułości i ironii, które przekładają się na teksty pełne smaku i wspomnień. Twórca scenariuszy i tekstów lektorskich wielu programów telewizyjnych (m.in. Love Island - Wyspa Miłości, Sanatorium Miłości, Sekielski Wieczorową Porą, (nie)Poradnik Turystyczny), oraz wyrażenia wiatropiec (czyli air fryer w wersji poetycko-domowej), autor bestsellerowej książki Air Fryer dla początkujących, gospodarz podcastów, juror konkursów i człowiek, który potrafi opowiedzieć o gotowanej marchewce tak, że ludzie płaczą.

