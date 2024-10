„Air Fryer dla początkujących” autorskie przepisy Pawła Lorocha

Z wiatropiecem znamy się od niedawna, ale od samego początku czuliśmy, że nasza relacja będzie wyjątkowa – zdradza Paweł Loroch.

– Niniejsza książka to unikalny zapis wydarzeń gorącego lata, kiedy to pewien skromny model zgłosił się do mnie na praktyki, a ja pozwoliłem mu zamieszkać w mojej kuchni. Od tej pory staliśmy się nierozłączni – on codziennie dmuchał i piekł wszystko, co mi do głowy przyszło, a ja to żarliwie fotografowałem, jadłem, opisywałem i rysowałem. Chcemy kontynuować naszą znajomość, a to, do czego razem doszliśmy, zasługuje na podzielenie się z innymi. Właśnie dlatego powstała ta książka.

Paweł Loroch. Urodzony w Warszawie syn Haliny i Leszka Lorochów, dziennikarz, tekściarz, lektor, fotograf i rysownik. Popularyzator domowej sztuki kulinarnej, łowca delikatesów, kucharz, autor książek, scenariuszy i podcastów. Od wiosny 2024 roku pełni posługę brzuchpasterską w radiu ESKA ROCK.

