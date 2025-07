Polacy pokochali używane książki!

Już co minutę na Empik.com sprzedaje się jedna używana książka. Rozwiązanie wprowadzone niecały rok temu szybko zdobyło swoich sympatyków – z opcji tej skorzystało dotychczas prawie 190 tys. klientów.

Oferta jest stale poszerzana, a kilkudziesięciu sprzedawców łącznie oferuje już ponad 1,1 mln używanych egzemplarzy, obejmujących blisko 300 tysięcy unikalnych tytułów ze wszystkich gatunków literackich. Dzięki temu użytkownicy mogą znaleźć książki niedostępne już w regularnej sprzedaży, powrócić do wydań, do których mają szczególny sentyment, lub upolować lekturę w bardzo przystępnej cenie.

– Z satysfakcją obserwujemy, że książki z drugiej ręki cieszą się wśród naszych użytkowników tak dużym zainteresowaniem, a sam pomysł przyjął się błyskawicznie. Klienci doceniają możliwość zakupu tańszych egzemplarzy, jak również zdobycia wydań sprzed lat, nakładów już wyczerpanych czy białych kruków w sekcji Antykwariat – wszystko na dobrze im znanej i zaufanej platformie. Dodatkowo, posiadacze aplikacji oraz użytkownicy Empik Premium mogą skorzystać z darmowej dostawy do domu czy punktów odbioru, a w przypadku bardzo wielu ofert – również do salonów Empiku. To sprawia, że zakupy stają się jeszcze bardziej opłacalne – podkreśla Michał Tomaniak, Dyrektor Działu Książki z Empiku.

Poradniki, podręczniki i… ponadczasowa klasyka

Które tytuły są najchętniej wybierane wśród książek z drugiej ręki? Prym wiodą: literatura obyczajowa, kryminały i literatura faktu. Największą popularnością cieszy się poradnik „Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno” Raphaëlle Giordano, którego nakład w Polsce się wyczerpał, a który wciąż inspiruje czytelników. Na drugim miejscu znalazł się nieśmiertelny „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, czyli ponadczasowa klasyka, do której Polacy wciąż bardzo chętnie wracają. Podium zamyka natomiast „Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego” Stanisława Bęzy – dowód na to, że z oferty chętnie korzystają także osoby uczące się języków i poszukujące sprawdzonych podręczników.Wygląda na to, że książki naprawdę lubią dostawać drugą szansę – dlatego Empik pracuje nad dalszym rozwojem tej oferty. Marka zapowiada także wprowadzenie kolejnych udoskonaleń, które sprawią, że poszukiwanie książek używanych stanie się dla czytelników równie naturalne, co sięganie po nowości wydawnicze.