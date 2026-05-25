Masz ochotę obejrzeć coś, co przywołuje wspomnienia najlepszych czasów polskiej komedii? Absolutny klasyk wraca na salony, a właściwie na ekrany. Mowa oczywiście o filmie „Kiler-ów 2-óch”, który jest esencją humoru lat 90. i do dziś bawi tak samo, jak w dniu premiery. Już od 24 maja 2026 roku ta perełka jest dostępna w bibliotece serwisu Player całkowicie za darmo.

Dwa Kilery, jeden Siara i cała masa kłopotów. O co w tym wszystkim chodzi?

Jeśli myślisz, że życie Jurka Kilera po pokonaniu Siary i Lipskiego stało się nudne, to jesteś w wielkim błędzie. Nasz ulubiony taksówkarz, który przez pomyłkę stał się postrachem półświatka, teraz jest osobą publiczną. Prowadzi fundację charytatywną, obraca się w towarzystwie prezydentów i gra w tenisa z najważniejszymi ludźmi w państwie. Sława, pieniądze, piękna narzeczona u boku… Czego chcieć więcej? Spokoju, bo ten właśnie się kończy.

Zza więziennych krat Siara (niezapomniany Janusz Rewiński) i senator Lipski (Jan Englert) planują zemstę. Wynajmują płatnego mordercę o ksywce Szakal, który ma jeden cel: zlikwidować Kilera. Jakby tego było mało, gangsterzy wpadają na jeszcze bardziej szalony pomysł. Sprowadzają z Kuby sobowtóra Jurka, pułkownika José Arcadio Moralesa, który ma pomóc im przejąć ogromny transport złota. Cezary Pazura występuje tu w podwójnej roli, a to zwiastuje komedię pomyłek na najwyższym poziomie.

Dlaczego "Kiler-ów 2-óch" to najlepszy sequel w historii polskiego kina?

To właśnie ten kontrolowany bałagan jest siłą napędową filmu Juliusza Machulskiego. Wyobraź sobie scenę: prawdziwy Kiler próbuje wieść spokojne życie filantropa, podczas gdy jego kubański sobowtór wprowadza zamęt, a na obu poluje bezwzględny zabójca. W całą intrygę wplątany jest oczywiście komisarz Ryba (genialny Jerzy Stuhr), który jest przekonany, że to Kiler stoi za serią zamachów na najważniejsze osoby w państwie.

Do tego dochodzą wątki miłosne i damsko-męskie przepychanki. Z jednej strony mamy narzeczoną Jurka, Ewę (Małgorzata Kożuchowska), a z drugiej zaborczą córkę Lipskiego, Donę (Jolanta Fraszyńska) oraz ikoniczną Rysię (Katarzyna Figura), żonę Siary, która ma własne plany wobec Kilera. To komedia akcji pełną gębą, gdzie gagi sypią się jak z rękawa, a dialogi to czyste złoto. I, co ważne, ani trochę nie zaniża poziomu znanego z pierwszej części, a to rzadko się zdarza.

"Kiler-ów 2-óch" oglądamy chętnie nawet po tylu latach

Obejrzałem ten film przynajmniej dziesięć razy i za każdym razem odkrywam w nim coś nowego. To jedna z tych produkcji, które się po prostu nie starzeją. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na obsadę. To plejada gwiazd polskiego kina w szczytowej formie. Każda postać jest tu charakterystyczna, każda ma swoje kultowe teksty, które na stałe weszły do języka potocznego.

Przejrzałem opinie na Filmwebie i nie jestem w tym odosobniony. Film wciąż utrzymuje rewelacyjną ocenę 7,3/10 na ponad 200 tysięcy opinii, co po ponad dwóch dekadach od premiery jest wynikiem fenomenalnym. Ocena jest równie wysoka co pierwszej części. To dowód, że humor oparty na świetnym scenariuszu i genialnej grze aktorskiej jest ponadczasowy. A jeśli chcesz przypomnieć sobie pierwszą część "Kilera", ona także dostępna jest w bibliotece Player.pl za darmo.

