Są takie filmy, do których wracamy jak do starych, dobrych przyjaciół. Nieważne, ile razy je oglądaliśmy, zawsze bawią tak samo, a kultowe teksty znamy na pamięć. Jedna z najlepszych polskich komedii wszech czasów, która ukształtowała całe pokolenie, jest dostępna za darmo i legalnie. "Kiler" w reżyserii Juliusza Machulskiego już od 24 maja 2026 roku jest dostępny na platformie Player.

Co byś zrobił, gdyby mafia wzięła cię za płatnego mordercę?

Wyobraź sobie, że jesteś Jurkiem Kilerem (w tej roli niezastąpiony Cezary Pazura) - zwykłym warszawskim taksówkarzem, któremu w życiu raczej się nie przelewa. Pewnego poranka twoje życie wywraca się do góry nogami, gdy do mieszkania wpada oddział antyterrorystów. Okazuje się, że policja jest przekonana, iż jesteś legendarnym, poszukiwanym w całej Europie płatnym zabójcą. Twoje tłumaczenia na nic się zdają, a komisarz Ryba (genialny Jerzy Stuhr) jest absolutnie pewien, że złapał grubą rybę.

Zanim zdążysz cokolwiek zrozumieć, trafiasz za kratki, gdzie stajesz się prawdziwą gwiazdą. Ale to dopiero początek! Z więzienia odbija cię boss świata przestępczego, Stefan "Siara" Siarzewski (kultowy Janusz Rewiński), który ma dla "najlepszego kilera na świecie" nowe, mokre zadanie. Jurek, by przeżyć, musi zacząć udawać kogoś, kim nie jest. I, co najdziwniejsze, zaczyna mu się to podobać.

To nie film, to kopalnia kultowych cytatów

Dlaczego "Kiler" stał się legendą? Wystarczy spojrzeć na obsadę. To prawdziwa plejada gwiazd polskiego kina: obok Pazury, Stuhra i Rewińskiego na ekranie błyszczą Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura, Jan Englert czy Marek Kondrat. Każda z tych postaci jest tak wyrazista i komiczna, że zapada w pamięć na kilka pokoleń. Chemia między aktorami i mistrzowsko napisane dialogi to absolutny majstersztyk, który sprawia, że film ogląda się z nieustannym uśmiechem na twarzy.

Sprawdziłem opinie na Filmwebie i nie mam złudzeń - z oceną 7,7/10 od społeczności to jeden z tych tytułów, które po prostu trzeba znać. Warto dodać, ze to średnia dla prawie 500 tysięcy ocen. To właśnie z "Kilera" pochodzą teksty, które na stałe weszły do potocznego języka: "Siara, i wszystko jasne", "Co ty wiesz o zabijaniu?".

Dlaczego "Kiler" to wciąż idealny plan na wieczór?

Niezależnie od tego, czy widziałeś "Kilera" dwadzieścia razy, czy będzie to twój pierwszy seans, gwarantuję ci świetną zabawę. To idealna propozycja na wieczór z paczką znajomych, randkę albo po prostu relaks na kanapie. Ten film był przez długi czas dostępny w sieci albo nielegalnie, albo za opłatą. Od teraz możesz obejrzeć w dobrej jakości i zupełnie za darmo na Player.pl. Jedyne, co musisz zrobić, to obejrzeć kilka reklam. A po seansie możesz odpalić sobie drugą część Kilera, również za darmo!

