„Prestiżowe towarzystwo” brzmi lepiej niż „usługa„ Michał Żmuda Trzebiatowski opisuje „Dubajki”

W Dubaju, mieście ze złota, kupuje się nie tylko rzeczy, ale i ludzi.

Michał zna miasto od podszewki. Wie, ile kosztuje wejście do zamkniętego dla większości osób świata. Pewnego dnia do Dubaju przyjeżdża jego dawna przyjaciółka Helena – samotna matka i kasjerka z hipermarketu, która desperacko pragnie odmienić swoje życie.

Agata, młoda piosenkarka, która uciekła z Polski, gdy były narzeczony upublicznił w sieci ich intymne nagranie, poznaje na basenie apartamentowca Michała i Helenę. Ich wspólne wyjście na karaoke przynosi dramatyczny zwrot akcji – jedna piosenka zaśpiewana przez Agatę wystarczy, by zwrócił na nią uwagę szejk, który nie zna słowa „nie”.

Bezlitosna opowieść o kobietach wchodzących w relacje z najbogatszymi w zamian za życie, które wygląda z zewnątrz jak spełnienie marzeń. Ale czy naprawdę takie jest? Czy płaci się za nie najwyższą cenę?

Przeczytaj fragment książki:

[...] Odkąd mieszkam w Dubaju, przewinęło się przez moje życie wiele kobiet i ich historii, które sprawiły, że postanowiłem zabrać Was do tego świata. Dla większości jest on wielką tajemnicą, bo dostęp mają tutaj wyłącznie odważni i piękni ludzie. Dubaj przypomina w całej swojej szerokości i długości targ. Zazwyczaj próżności, bo wszystko koncentruje się na pięknym ciele i gładkim licu. Za wielkie pieniądze wszystko na tym targu jest genialnie zorganizowane i co najważniejsze — dyskretne. Bo jak dobrze wiemy, pieniądze i miłość lubią ciszę. Jak można sobie wyobrazić, szejkowie i członkowie rodziny królewskiej lubią wszystko to, co najlepsze. Ma się świecić niewyobrażalnym światłem, przepychem i prestiżem. Dlatego mężczyźni tak chętnie płacą po to, żeby sięgnąć po najpiękniejsze kobiety, do tego rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.

Na tym targu próżności celebrytki nie czują się upadłe, w ich mniemaniu delikatnie przekształciły model biznesowy. Świat szeroko pojętego show-biznesu uczy kobiety jednej rzeczy wyjątkowo skutecznie — jesteś tyle warta, ile przyciągniesz spojrzeń i polubień w mediach społecznościowych. Wtedy wchodzi klient, który nie pyta ich o talent, tylko o dostępność. Szejk czy książę, choć często ich fantazje mogą sugerować, że jest egzotycznym demonem, w Dubaju jest postrzegany jako racjonalny konsument. Ma pieniądze, władzę i absolutną pewność, że Zachód sprzeda wszystko, jeśli tylko cena się zgadza.

A celebrytka? Ona doskonale rozumie zasady gry. Wie, że "prestiżowe towarzystwo" brzmi lepiej niż "usługa". Wie, że oprócz jej ciała najwyżej cenione są tutaj milczenie i uległość. Większość kobiet, które trafiły do Dubaju jako damy do towarzystwa, czuje się wyemancypowana. One w końcu zarabiają na swoje potrzeby i niezależność. To kapitalizm w wersji nagiej. Jeśli i tak była produktem, tylko na scenie przed obiektywem, to dlaczego miałaby nie sprzedać się drożej? Jeśli i tak była oceniana od stóp do głów, to czemu miałaby nie wycenić całości? [...]

Michał Żmuda Trzebiatowski. Twórca internetowy, mieszka w Dubaju. Oparł książkę na autentycznych doświadczeniach i wydarzeniach ze swojego życia, związanych z pobytem w Emiratach. To właśnie tam, w dynamicznym i pełnym kontrastów środowisku, powstała historia inspirowana prawdziwymi emocjami, relacjami i obserwacjami codzienności.

W mediach społecznościowych obecny jest jako @michalzdubaju, świadomie buduje swoją markę, pozostając wiernym własnemu stylowi i autentyczności. Zawodowo rozwija projekty w obszarze medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej, koncentrując się na kompleksowym podejściu i wysokich standardach współpracy.

