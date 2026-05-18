„Autyzm ma głos” - trzy matki o życiu z dziećmi w spektrum

Rachela Berkowska
2026-05-18 11:57

Trzy poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu opowiedziane przez Kate Swenson, Adrian Wood i Carrie Cariello - matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla osób, znajdujących się w podobnej sytuacji. Przeczytaj, by zrozumieć - „Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość – życie z dzieckiem w spektrum”.

Autyzm ma głos

Autor: Canva.com

Kate Swenson, Adrian Wood i Carrie Cariello mieszkają w różnych rejonach Stanów Zjednoczonych i pochodzą z różnych środowisk, lecz łączy je jedno wyjątkowe doświadczenie – każda z nich wychowuje dziecko w spektrum. Autorki towarzyszą sobie w chwilach radości i zwątpienia, w codziennych zmaganiach i drobnych zwycięstwach, a przede wszystkim w bezwarunkowej miłości, która na zawsze odmieniła ich życie.

Choć ich dzieci znajdują się w bardzo zróżnicowanych spektrach autyzmu, przeżycia, wątpliwości, nadzieje i porażki matek są bardzo podobne. Autorki opisują swoje drogi od momentu diagnozy, przez wyzwania opieki i edukacji, aż po dorastanie. Każda z nich musiała oswoić się z myślą, że autyzm nigdy nie mija i zaakceptować żałobę po stracie marzeń, jak mogłoby wyglądać życie ich maluchów i nastolatków, a nigdy nie będzie wyglądało. Odmienne perspektywy i wnioski tworzą niezwykle cenny obraz tego, jak wymagające może być życie rodziców dzieci z autyzmem – i przypominają każdemu, że nikt nie musi iść tą drogą samotnie.

Szczere, pełne ciepła i nadziei opowieści pokazują, że nawet w samym środku życiowego chaosu można odnaleźć nadzieję i piękno. To hołd dla siły i miłości matek, a zarazem inspirująca książka o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Książka jest bestsellerem „New York Timesa”

Kate Swenson – twórczyni bloga i strony „Finding Cooper’s Voice” na FB, gdzie regularnie mówi o autyzmie, rodzicielstwie i macierzyństwie. Jest także autorką artykułów dla programów „Today Parents”, „The Today Show” i bloga „Love What Matters”. Jej misją jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rodzin dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami, gdzie mogą się spotykać, śmiać, płakać i wspierać. Mieszka w Minnesocie z rodziną.

Carrie Cariello – autorka książek What Color is Monday, Someone I’m with Has Autism i Half My Sky. Występowała w NBC Nightly News i wygłosiła przemówienie na konferencji TEDx, a jej eseje były prezentowane w „Huffington Post” i „The Today Show”. Mieszka w New Hampshire.

Adrian Wood – autorka vloga „Tales of an Educated Debutante”. Uzyskała doktorat z badań edukacyjnych i pisze artykuły dla programów „Today Parents”, „The Today Show” i bloga „Love What Matters”. Mieszka na wsi we wschodniej Karolinie Północnej z rodziną.

Książka „Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość – życie z dzieckiem w spektrum” Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello, którą przełożyła Paulina Broma dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 20 maja.

