„Jeszcze będzie normalnie” Tomek Lipiński opowiada historię buntu, muzyki i pokolenia, które nie chciało milczeć

Już za parę dni ukaże się wyczekiwany drugi tom autobiografii Tomka Lipińskiego założyciela Brygady Kryzys i TILT-u. Pełna muzyki i największych osobowości polskiej sceny undergroundowej opowieść o latach 80. i pierwszej dekadzie wolnej Polski. Plejada niezależnych artystów, historia kolejnych projektów artystycznych i największych przebojów polskiej sceny offowej.

Opis rodzenia się pomysłów, tworzenia tekstów i kompozycji, wzlotów i upadków zarówno w kontekście artystycznym, jak i osobistym. Niezwykle szczery, refleksyjny i pełen autentyzmu zapis pokoleniowego doświadczenia, nierozerwalnie związanego z muzyką, która dawała nadzieję i jednocześnie rodziła bunt. Osobista podróż w głąb ludzkich marzeń, pragnień i lęków, która mimo licznych przeciwności, wciąż szepcze, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.

Tomek Lipiński. Urodzony 21 sierpnia 1955 roku w Warszawie. Artysta. Muzyk, kompozytor, autor tekstów, grafik, twórca muzyki filmowej. Prekursor polskiego punk rocka, współzałożyciel oraz gitarzysta zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Autor utworów, które weszły do kanonu muzyki alternatywnej: Mówię ci, że, Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia, Jeszcze będzie przepięknie.

W najbliższych dniach możesz spotkać artystę na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Tomek Lipiński będzie rozdawał autografy w sobotę 30 maja o godz. 11.00 na Stadionie Narodowym, na stoisku Wydawnictwa Harde o numerze 7/D9.

Książka „Jeszcze będzie normalnie” Tomka Lipińskiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 20 maja.