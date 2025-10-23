Tomek Lipiński wydaje biografię: "Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją".

Rachela Berkowska
2025-10-23 14:46

– Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę. Na wolność. I wolność ta w końcu przyszła – mówi Tomek Lipiński. Biografia „Jeszcze będzie przepięknie” ­to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej.

„Jeszcze będzie przepięknie” Tomek Lipiński

Autor: Lidia Popiel/ Materiały prasowe „Jeszcze będzie przepięknie” Tomek Lipiński, fot Lidia Popiel

Tomek Lipiński to jeden z najbardziej charyzmatycznych głosów niezależnej muzyki w Polsce, współtwórca zespołów Tilt i Brygada Kryzys. Jego twórczość – od punkowej energii, przez rockową bezkompromisowość, po reggae’owe brzmienia – stała się symbolem wolności i buntu lat 80. ubiegłego wieku.

Muzyk, wokalista, autor tekstów, przez dekady pozostawał wierny swojej artystycznej drodze. Teraz po raz pierwszy czytelnicy mogą poznać jego historię w pełni – osobistą, szczerą i bez upiększeń. „Jeszcze będzie przepięknie” ­biografia Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Książka ukaże się już 29 października nakładem Wydawnictwa Harde.

W czasach peerelowskiej siermięgi, gdy „ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce”, potrzeba było czegoś, co wyzwoli energię i gniew, a przede wszystkim da nadzieję. Tym czymś okazał się głos Tomka Lipińskiego, który w pierwszym tomie swojej autobiografii opowiada, jak doszło do tego, że bunt wobec rzeczywistości dał innym nadzieję, a w konsekwencji także wolność.

Szarzyzna i smutek komunistycznej Polski. Partyjny beton trzyma się mocno, ale pojawia się w nim pęknięcie, które z biegiem lat rozsadzi system od środka. Prawdziwa rewolucja zaczyna się w Warszawie i na Wybrzeżu od garstki młodych ludzi, których stopniowo przybywa. Widać ich, wyróżniają się, są kolorowi, głośni, ale przede wszystkim gotowi, by wykrzyczeć, że mają dość. Tak rodzi się w Polsce muzyka, której pokoleniowym głosem jest Tomek Lipiński.

Tomek Lipiński. Urodzony 21 sierpnia 1955 roku w Warszawie. Artysta. Muzyk, kompozytor, autor tekstów, grafik, twórca muzyki filmowej. Prekursor polskiego punk rocka, współzałożyciel oraz gitarzysta zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Autor utworów, które weszły do kanonu muzyki alternatywnej: Mówię ci, że, Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia, Jeszcze będzie przepięknie.

Książka „Jeszcze będzie przepięknie” Tomka Lipińskiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 29 października.

