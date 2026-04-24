Odkryj sekrety królowej ringu. „Julia Szeremeta. Polskie złoto” Andrzeja Kostyry

Pierwsza biografia niekwestionowanej królowej ringu. Historia dziewczyny, która w wieku dwudziestu jeden lat podczas igrzysk w Paryżu zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Sielskie dzieciństwo w miejscowości Bieniów pod Chełmem, pasja jeździecka i pierwsze kroki sportowe. Droga do pięściarstwa, która wiodła przez karate, zapasy, kick-boxing, a nawet krav magę i sumo.

Niezwykły talent i temperament wojowniczki, a także silny i nieustępliwy charakter powodowały, że kolejni trenerzy mieli z przyszłą mistrzynią sporo problemów. Znalazł się jednak ktoś, kto obudził w niej ambicję i determinację, wyzwalając jednocześnie jej niespotykany potencjał. Jak wyglądała droga Julii Ateny Szeremety na sportowy olimp? Czy sukces i sława zawróciły jej w głowie? Czy w 2028 roku z igrzysk w Los Angeles przywiezie złoty medal olimpijski? Na te i wiele innych pytań, kreśląc historyczne tło wielkich triumfów polskiego boksu, odpowiada wybitny ekspert tej dyscypliny – Andrzej Kostyra.

Andrzej Kostyra. Popularny dziennikarz i komentator sportowy, specjalizujący się w sportach walki, szczególnie w boksie. Wspólnie w Jerzym Kulejem, Andrzejem Gmitrukiem i Przemysławem Saletą skomentował tysiące bokserskich walk o mistrzostwo świata. Jego barwne komentarze stały się hitami internetu. Był wysłannikiem na igrzyska olimpijskie w Barcelonie, Atlancie, Sydney, Atenach, Pekinie, Nagano i Turynie. Pracował między innymi w TVP, Wizji Sport, i TVN, a od 25 lat jest związany z Polsatem. Wieloletni kierownik działu sportowego „Super Expressu”. Jego video blog KOstyraSE ma na YouTubie ponad 140 tysięcy subskrypcji.

