Odkryj sekrety królowej ringu. „Julia Szeremeta. Polskie złoto” Andrzeja Kostyry

Rachela Berkowska
2026-04-24 12:02

Opowieść o talencie, który nie uznaje granic, i charakterze, którego nie da się złamać. Srebro zdobyte w wieku 21 lat to dopiero początek drogi, na której było więcej uporu niż łatwych zwycięstw. Kim naprawdę jest zawodniczka, która podbija świat boksu? Przeczytaj biografię „Julia Szeremeta. Polskie złoto” autorstwa Andrzeja Kostyry.

Pierwsza biografia niekwestionowanej królowej ringu. Historia dziewczyny, która w wieku dwudziestu jeden lat podczas igrzysk w Paryżu zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Sielskie dzieciństwo w miejscowości Bieniów pod Chełmem, pasja jeździecka i pierwsze kroki sportowe. Droga do pięściarstwa, która wiodła przez karate, zapasy, kick-boxing, a nawet krav magę i sumo.

Niezwykły talent i temperament wojowniczki, a także silny i nieustępliwy charakter powodowały, że kolejni trenerzy mieli z przyszłą mistrzynią sporo problemów. Znalazł się jednak ktoś, kto obudził w niej ambicję i determinację, wyzwalając jednocześnie jej niespotykany potencjał. Jak wyglądała droga Julii Ateny Szeremety na sportowy olimp? Czy sukces i sława zawróciły jej w głowie? Czy w 2028 roku z igrzysk w Los Angeles przywiezie złoty medal olimpijski? Na te i wiele innych pytań, kreśląc historyczne tło wielkich triumfów polskiego boksu, odpowiada wybitny ekspert tej dyscypliny – Andrzej Kostyra.

Andrzej Kostyra. Popularny dziennikarz i komentator sportowy, specjalizujący się w sportach walki, szczególnie w boksie. Wspólnie w Jerzym Kulejem, Andrzejem Gmitrukiem i Przemysławem Saletą skomentował tysiące bokserskich walk o mistrzostwo świata. Jego barwne komentarze stały się hitami internetu. Był wysłannikiem na igrzyska olimpijskie w Barcelonie, Atlancie, Sydney, Atenach, Pekinie, Nagano i Turynie. Pracował między innymi w TVP, Wizji Sport, i TVN, a od 25 lat jest związany z Polsatem. Wieloletni kierownik działu sportowego „Super Expressu”. Jego video blog KOstyraSE ma na YouTubie ponad 140 tysięcy subskrypcji.

Biografia „Julia Szeremeta. Polskie złoto” Andrzeja Kostyry dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 6 maja.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYDAWNICTWO HARDE
