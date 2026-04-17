Szokująca ostatnia wola męża. „Zawsze ty i ja” Dani Atkins

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-04-17 17:21

Dani Atkins przedstawia emocjonalną historię, której bohaterka mierzy się z żałobą i poczuciem winy. „Zawsze ty i ja” to idealna ksiażka dla fanów Paige Toon, Colleen Hoover i Nicholasa Sparksa. Czy to my wybieramy miłość, a może to miłość wybiera nas? Czas sprawdzić!

„Zawsze ty i ja” Dani Atkins

Lily i Adam tworzyli szczęśliwe małżeństwo aż do chwili, gdy Adam poważnie zachorował. W swoich ostatnich chwilach prosi Lily o coś zupełnie niespodziewanego: ma odnaleźć dawnego przyjaciela, Josha, i pogodzić się z nim.

Josh i Lily byli w dzieciństwie nierozłączni, lecz tuż przed ślubem dziewczyny ich drogi nagle się rozeszły. Od tamtej pory nie widziała go ani razu. Spełniając ostatnią wolę męża, Lily wyrusza na poszukiwanie Josha –  i szybko odkrywa, że ich relacja jest znacznie bardziej skomplikowana, niż była gotowa przyznać. A kiedy poznaje szokujący powód ostatniego życzenia Adama, będzie musiała całkowicie zaufać swojemu sercu…

Książka idelna dla fanów Paige Toon, Colleen Hoover i Nicholasa Sparksa – Dani Atkins przedstawia emocjonalną historię, której bohaterka mierzy się z żałobą i poczuciem winy.

Dani Atkins to nagradzana powieściopisarka. Jej debiut z 2013 roku, Druga szansa, został przełożony na przeszło dwadzieścia trzy języki i sprzedany w ponad pół miliona egzemplarzach.

Dani urodziła się w Hertfordshire i przez całe życie mieszkała w różnych częściach hrabstwa. Przed przyjściem na świat dwójki dzieci wiele lat przepracowała jako asystentka w różnych organizacjach w Londynie, między innymi w BBC, u dealera samochodowego i w międzynarodowej korporacji inżynieryjnej. Książki nieustannie towarzyszyły jej w codziennych dojazdach do pracy i powrotach do domu, i nigdy nie porzuciła skrytego marzenia, że pewnego dnia być może sama zostanie pisarką.

Długie i szczęśliwe małżeństwo, dwoje dzieci, które zdążyły dorosnąć i wyfrunąć z domu, oraz wiele ukochanych zwierząt później Dani wciąż musi się szczypać, by zdać sobie sprawę z tego, że dosłownie żyje w swoim wymarzonym życiu.

Dani wraz z mężem mieszkają w wiejskim domu liczącym trzysta pięćdziesiąt lat i dzielą życie z kotem syjamskim i niezwykle pełnym energii i wymagającym border colliem, który uprzejmie pozwala im mieszkać ze sobą. Idealny dzień Dani składałby się z długich odwiedzin jej dzieci, ognia huczącego w kominku, dobrej książki, filmu, który wszyscy chcieli obejrzeć, i nieprzyzwoitych ilości czekolady.

Książka „Zawsze Ty i Ja” Dani Atkins dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 22 kwietnia

WYDAWNICTWO HARDE
RELACJE
POWIEŚĆ