Monika Miller i jej partner szczerze opowiedzieli o swoim związku. Będzie ślub?

Monika Miller otwarcie mówi o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją, traktując to jako misję, by edukować i wspierać innych, podkreślając, że problemy psychiczne towarzyszą jej od dzieciństwa.

Kluczowym wsparciem w walce z chorobą i w życiu Moniki Miller jest jej partner, Pavlo Moskalenko, z którym poznała się w internecie i który, jak sama przyznaje, zapewnia jej niezwykłą opiekę i zrozumienie.

Monika Miller odnosi sukcesy zawodowe, w tym w serialu "Gliniarze", gdzie rola pomogła jej otworzyć się i rozwinąć aktorsko, a jej partner wspiera ją, oglądając jej występy, mimo początkowego wstydu aktorki.

Mówienie o problemach psychicznych, zwłaszcza w przypadku osób publicznych, często bywało trudne. Jednak Monika Miller wykorzystała swoją popularność, aby edukować i wspierać innych. Jej szczerość spotkała się z pozytywnym odbiorem, a historia jej walki z chorobą zainspirowała wielu. Monika Miller uważa, że rozmowa o zdrowiu psychicznym była niezwykle ważna. Jak sama przyznała, jej otwartość na ten temat spotykała się z wdzięcznością wielu osób.

- Dziękują mi za to, że mówię o tym głośno. Dzięki mnie może kiedyś zdobędą się na odwagę, żeby też o tym opowiedzieć. To jest właśnie taka moja misja, mój cel. Mam nadzieję, że coraz więcej osób się otworzy na mój temat - mówiła aktorka.

Miller zmagała się z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją, a problemy psychiczne towarzyszyły jej od wczesnego dzieciństwa. "Walkę z samą sobą" toczyła właściwie przez całe życie.

Monika Miller o związku

Obecnie Monika Miller radzi sobie świetnie i robi karierę, co zawdzięczała odpowiedniej pomocy i dbaniu o swoje potrzeby. Kluczową rolę w jej życiu odegrał również partner, Pavlo Moskalenko.

- Ja nie wiem, gdzie bym teraz bez niego była, naprawdę - wyznała.

Para poznała się w internecie, a ich związek rozpoczął się błyskawicznie.

- Pawełek napisał do mnie na Instagramie i dosłownie po godzinie zaprosił mnie na randkę – wspominała.

- Podejrzewałem, że mam dużą konkurencję, więc musiałem od razu działać, natychmiast. I do tej pory tak działam, już trzeci rok - dodał Pavlo. - Mamy taki sam układ dnia, takie same priorytety życiowe, takie same poglądy na życie i to jest bardzo łatwe. Nie mamy o co się kłócić - dodał.

Wnuczka byłego premiera bardzo ciepło wypowiada się o swoim partnerze i o tym, jak ją traktuje.

- Nigdy nie spotkałam w życiu człowieka, który tak by się mną opiekował jak Pavlo - wyznała.

Zapytany o to, co cenił w Monice najbardziej, Pavlo odpowiedział: "Wszystko. Ja nie mam czegoś jednego. Po prostu jest tak idealną, dopasowaną kobietą".

Para rozmawiała również o planach ślubnych w programie "Halo tu Polsat". Chociaż oficjalnych zaręczyn jeszcze nie było, Pavlo miał już plan, który miał być dla Moniki niespodzianką.

