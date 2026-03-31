Monika Miller usłyszała druzgocącą diagnozę. To dlatego od dawna miała ataki omdlenia

Monika Miller, wnuczka Leszka Millera, ujawniła, że zdiagnozowano u niej tężyczkę, co może wyjaśniać jej wcześniejsze dolegliwości.

Tężyczka to zespół objawów charakteryzujący się nadmierną pobudliwością nerwów i mięśni, często spowodowany niedoborem wapnia, magnezu lub potasu.

Diagnoza daje nadzieję na poprawę stanu zdrowia celebrytki, która od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, w tym fibromialgią i depresją.

Monika Miller: Nowa diagnoza, nowe wyzwania

Monika Miller, której kariera obejmuje modeling alternatywny i występy w programach telewizyjnych, od lat otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych. Wcześniej zdiagnozowano u niej fibromialgię oraz depresję, co znacząco wpływało na jej codzienne funkcjonowanie. Teraz do listy schorzeń dołączyła tężyczka.

Jaś Kapela dostawał wielką kasę z ministerstwa. Pokazał nowy utwór! Stanowski nie wytrzymał

Wnuczka byłego premiera, znana z serialu „Gliniarze” i show „Królowa przetrwania”, wyznała na Instagramie, że nowa diagnoza może wyjaśniać jej wcześniejsze dolegliwości.

Czym jest tężyczka i dlaczego dotyka coraz więcej osób?

Tężyczka to zespół objawów charakteryzujący się nadmierną pobudliwością nerwów i mięśni. Najczęściej jest spowodowana niedoborem wapnia, magnezu lub potasu we krwi. Do typowych symptomów należą bolesne skurcze mięśni, często opisywane jako "ręka położnika", oraz uczucie mrowienia.

Co ciekawe, tężyczka coraz częściej diagnozowana jest u młodych, aktywnych zawodowo osób, które na co dzień funkcjonują w dużym stresie. Monika Miller, która od lat jest pod dużą presją mediów i show-biznesu, idealnie wpisuje się w ten profil. Celebrytka wspomniała również o uszkodzonym układzie przywspółczulnym, co może dodatkowo komplikować jej stan zdrowia.

Diagnoza jako nadzieja na poprawę

Mimo początkowego szoku i emocjonalnego komentarza „FML” (f*ck my life), Monika Miller wyraziła nadzieję, że postawienie diagnozy pozwoli jej na podjęcie odpowiedniego leczenia i poprawę jakości życia.

„No nie jestem zadowolona, ale przynajmniej teraz będę mogła coś na to poradzić” – napisała na swoim profilu.

Ta otwartość Moniki Miller w dzieleniu się swoimi doświadczeniami zdrowotnymi jest ważna, ponieważ może pomóc innym osobom zmagającym się z podobnymi problemami w poszukiwaniu diagnozy i leczenia.

Poniżej galeria zdjęć: Monika Miller cała na czerwono! Zaszalała z kreacją. Dobrała do niej perły

