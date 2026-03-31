Jaś Kapela dostawał wielką kasę z ministerstwa. Pokazał nowy utwór! Stanowski nie wytrzymał

Jaś Kapela otrzymuje wsparcie z Ministerstwa Kultury.

Po tym, jak pokazał, co tworzy w ramach owego grantu, wybuchła ogromna burza w sieci.

Padły naprawdę mocne słowa.

Wsparcie dla Kapeli

„Jako matka boska jestem radosna. Lecz gdy się wkurzę to bójcie się ch…! Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna. Najpierw was opluje, potem abortuje” - tak zaczyna się jeden z tekstów, który kiedyś może zostanie wyśpiewany w musicalu. Może, bo jak mówił nam w 2025 roku Jan Kapela, pieniądze są za napisanie tekstów i jeżeli musical nie powstanie nie zostaną zwrócone. - Wniosek złożony przez pana Jana Kapelę, z uwagi na jego przygotowanie oraz wartość merytoryczną, został wysoko oceniony uzyskując 90 punktów na 100 możliwych. Zadanie, na które przyznano stypendium stanowi rozwinięcie jego działalności artystycznej. Pan Jan Kapela realizując projekty kulturalne napisał teksty piosenek do spektaklu "Człowiek z papieru" w reżyserii Jakuba Skrzywanka, które zostały dobrze przyjęte przez odbiorców - informował nas resort (WIĘCEJ: 60 tysięcy złotych dla patocelebryty Jasia Kapeli za pisanie piosenek. Zobacz, jak tłumaczy się Ministerstwo Kultury).

Jaś Kapela napisał ponad trzydzieści piosenek do musicalu poświęconego prawu aborcyjnemu i walce o zmianę przepisów. Powstały one w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort finansował rok pracy autora, wypłacając mu co miesiąc 5 tysięcy złotych.… pic.twitter.com/kGKXlIVNZ2— OficjalneZero (@OficjalneZero) March 30, 2026

Stanowski i Bosak reagują

Po tym, jak sprawę przypomniał Jacek Prusinowski w Kanale Zero, internauci przywołali nagranie sprzed roku, kiedy dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski rozmawiał na ten temat z minister kultury Martą Cienkowską. Zapytał m.in., dlaczego podatnicy muszą za coś takiego płacić. – To jest też twórca i poeta i literat, który pisał dla "Krytyki Politycznej" – przekonywała Cienkowska. – Ale co to ma do rzeczy, że pisał dla "Krytyki Politycznej"? To niech mu "Krytyka Polityczna" płaci za te teksty. Dlaczego z pieniędzy podatników ma być finansowane takie coś? – dopytywał Dąbrowski. - Ale skąd pan wie, co będzie sfinansowane za stypendium artystyczne, które będzie dopiero w trakcie realizacji, które jest przed realizacją? Został oceniony koncept artystyczny przez ekspertów w dziedzinie literatury – odparła minister. – Jestem przerażony. Oni mu dali 90 punktów na 100. Jestem przerażony, bo my jeszcze musimy płacić takim ekspertom, którzy coś takiego oceniają pozytywnie – skwitował dziennikarz.

Przywołaną rozmowę krótko skomentował Krzysztof Stanowski. - Rządzą nami WARIACI. W dodatku bezczelni - ocenił mocno bezkompromisowo.

Rządzą nami WARIACI. W dodatku bezczelni. https://t.co/SN8AMzszqy— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 30, 2026

Głos w tej sprawie zabrał również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. - 60 tysięcy złotych zmarnowane. Gorzej niż zmarnowane - wydane ze szkodą dla narodu polskiego. Na te pieniądze przez cały rok ciężko pracowało ileś osób: sprzedawców, robotników, pielęgniarek... Rząd co miesiąc zabierał im kilkadziesiąt procent zarobionych pieniędzy i obiecywał zainwestować to w wojsko, infrastrukturę, edukację. A potem minister kultury zdecydowała, że musical wychwalający zabijanie dzieci to pilniejsza potrzeba - przekonywał.

- Ministerstwo Kultury jest na czele listy resortów, w których potrzeba pilnego przeglądu wydatków. Wszystkie zbędne i szkodliwe dotacje - do skasowania! Do zaoszczędzenia są tu co najmniej setki milionów złotych, a pewnie grube miliardy - dodał.

60 tysięcy złotych zmarnowane. Gorzej niż zmarnowane - wydane ze szkodą dla narodu polskiego.Na te pieniądze przez cały rok ciężko pracowało ileś osób: sprzedawców, robotników, pielęgniarek... Rząd co miesiąc zabierał im kilkadziesiąt procent zarobionych pieniędzy i obiecywał… https://t.co/fQav5fbtrw— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 30, 2026

