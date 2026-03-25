Ola Kwaśniewska z mężem mają radosne wieści! "Łałałiła", "pękam z dumy"!

Piotr Margielewski
2026-03-25 9:01

We wtorkowe popołudnie ogłoszono oficjalne nominacje do Fryderyków 2025, co przyniosło falę emocji w polskim świecie muzycznym. Wśród wyróżnionych artystów znalazł się Kuba Badach, którego album „Radio Edit” ma szansę na tytuł Albumu Roku w kategorii Muzyka Rozrywkowa. To jednak nie tylko jego osobisty triumf. Za warstwę liryczną płyty odpowiada jego żona, Aleksandra Kwaśniewska, co czyni tę nominację wyjątkowym, rodzinnym sukcesem. Para nie omieszkała podzielić się swoją radością z fanami w mediach społecznościowych.

Autor: Bal Fundacji Tvn 2019, Wrzesień 2019, Aleksandra Kwaśniewska, Kuba Badach/ AKPA
Nominacja do prestiżowej nagrody

Wtorkowe popołudnie upłynęło pod znakiem wielkich muzycznych ogłoszeń. Akademia Fonograficzna, przyznająca Fryderyki od ponad trzech dekad, ujawniła listę artystów, którzy w tym roku powalczą o najbardziej prestiżowe statuetki w kraju. Uroczysta gala, wieńcząca 31. edycję nagród, odbędzie się 25 maja w Warszawie. Uwagę wielu przykuła kategoria Album Roku Muzyka Rozrywkowa, gdzie o laur walczy Kuba Badach z płytą „Radio Edit”. To wielkie wyróżnienie dla artysty, który od lat cieszy się uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. Jednak w tym przypadku radość jest podwójna, ponieważ sukces ten jest owocem niezwykłej, artystycznej współpracy z żoną, Aleksandrą Kwaśniewską.

Album „Radio Edit” to materiał, w którym Kuba Badach po raz kolejny udowadnia swój kunszt wokalny i kompozytorski. Płyta, łącząca w sobie elementy popu, soulu i funku, zyskała przychylność słuchaczy dzięki chwytliwym melodiom i dopracowanym aranżacjom. Jak się okazało, kluczowym elementem, który dopełnił muzykę, były teksty napisane przez Aleksandrę Kwaśniewską. Jej wrażliwość i umiejętność zabawy słowem nadały piosenkom głębi i osobistego charakteru. Nominacja do Fryderyka w tak konkurencyjnej kategorii jest potwierdzeniem wysokiej jakości artystycznej projektu. To dowód na to, że połączenie talentów i perspektyw małżonków przyniosło spektakularny efekt, doceniony przez ekspertów z branży.

Radość Kuby i Oli

- Łałałiła! Dziękujemy! Samo znalezienie się w tym zacnym gronie to już zaszczyt - napisała córka byłego prezydenta na Instagramie. Wpis opublikował także Kuba Badach. - No i ja na przykład jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy i trochę pękam z dumy, nie będę ukrywał. Ogromnie dziękuję w imieniu swoim, Aleksandry małżonki - współautorki albumu oraz wszystkich wspaniałych muzyków, z którymi miałem zaszczyt nagrać "Radio Edit" - dodał.

Jakiś czas temu w wywiadzie dla Plejady Aleksandra Kwaśniewska zdradziła kulisy tworzenia utworów na płytę męża. - Szczerze mówiąc, to jest tak, że ja najchętniej już bym tylko pisała piosenki. Tak bardzo to polubiłam. Uważam, że to jest wdzięczne zajęcie. W ogóle uwielbiam zajęcia kreatywne. Uwielbiam bawić się słowami - mówiła. - Przez to, że piosenka łączy w sobie emocje związane z muzyką i emocje związane z tekstem, ludzie się tak silnie utożsamiają z tym, co do nich dociera. Piosenka im towarzyszy w różnych pięknych, czasem też trudnych momentach, ale ważnych. Mało mija czasu od tego momentu, kiedy pokazujesz to światu, do tego, gdy dostajesz informację zwrotną - dodała.

