Karol Nawrocki pokazał się z patriotyczną palemką w zaskakującym miejscu! Była ogromna!

W kwietniu 2025 roku Karol Nawrocki, ówczesny kandydat na prezydenta RP i prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wraz z małżonką Martą przyjechał do Łysych na Kurpiach, by uczestniczyć w tradycyjnych obchodach Niedzieli Palmowej. Miejscowość ta słynie z corocznych okazałych obchodów tego właśnie dnia, podczas których prezentowane są imponujące plamy. Jest to też okazja do prezentacji bogatej kultury kurpiowskiej. Wizyta Nawrockiego miała miejsce podczas słynnego w regionie konkursu na palmę wielkanocną, który co roku przyciąga setki uczestników i tysiące turystów do tej niewielkiej miejscowości w powiecie ostrołęckim. - Niedziela Palmowa w Łysych to jedna z najbardziej znanych uroczystości religijno-folklorystycznych w Polsce, gdzie tradycyjne kurpiowskie palmy osiągają nawet kilka metrów wysokości - napisał portal eostroleka.pl.

Na miejscu Karol Nawrocki dostał od Kurpiów piękną, naprawdę imponującą swym rozmiarem biało-czerwoną palmę. - Podróż dobra i piękne przywitanie, Bóg zapłać! - powiedział. Następnie po procesji Nawrocki wziął udział w finale 55. edycji konkursu "Palma Kurpiowska". - Gdy tylko do Łysych przyjechałem, to zobaczyłem tak wiele tej pięknej chrześcijańskiej, katolickiej, ale też lokalnej regionalnej tradycji - przemawiał do zebranych. Następnie podziękował "wszystkim tym lokalnym ludowym artystom, którzy pokazują, jak miłość i miłosierdzie wygrywa".

- Tak jak te piękne palmy w Łysych definiują, jakie są nasze wartości i przywiązanie do wartości chrześcijańskich, tak bohaterowie tej ziemi, z której jesteście, mówią nam o zasobności Polski, o krajobrazie Rzeczpospolitej Polskiej i definiują naszą wspólnotę narodową (...) Nie ma narodowej wspólnoty, nie ma potrzeby obrony naszych granic, budowania naszego bezpieczeństwa, gospodarki i dobrobytu, gdy nie ma wartości, tożsamości i naszych fundamentów. A naszym fundamentem jest także kultura ludowa [...] Niech żyje Polska, niech żyją Polacy, niech żyje ziemia kurpiowska! - dodawał.

