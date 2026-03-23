Czy mordercą jest ktoś z rodziny „Podwójny wstrząs” Karoliny Morawieckiej

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-03-23 16:17

W „Podwójnym wstrząsie” Karolina Morawiecka zaprasza czytelników do świata eleganckiej intrygi, w której błyskotliwe dialogi, subtelny humor i narastające napięcie idą w parze z klasyczną zagadką kryminalną. Gdy do sprawy dołącza charyzmatyczny komisarz, staje się jasne, że za fasadą dobrych manier kryje się coś znacznie bardziej niebezpiecznego.

Podwójny wstrząs

i

Autor: Canva.com

Panna Konstancja Tatarewiczówna wraz z młodym medykiem Dionizym Porckolanką wyruszają do podkrakowskich Cianowic, wezwani na pomoc przez zaniepokojone mieszkanki pałacu. Wkrótce zostaną wciągnięci w sam środek zagadkowych wydarzeń, a do śledztwa dołączy wybitny komisarz Ewaryst Grzebinoga. Czy mordercą jest ktoś z rodziny? Czy uda się go powstrzymać, nim uderzy ponownie?

Elegancka zagadka, szczypta humoru, odrobina romansu – oto Podwójny wstrząs.

Karolina Morawiecka. Historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, znawczyni i wielbicielka kryminałów. Z pochodzenia krakowianka, mieszka w podkrakowskiej Wielmoży. Autorka bestsellerowych humorystycznych powieści kryminalnych o wdowie, zakonnicy i psie. Zadebiutowała w 2018 r. Śledztwem od kuchni…, które znalazło się na tzw. długiej liście Nagrody Wielkiego Kalibru. Obecnie ma na swoim koncie już siedem książek w stylu cosy crime.

Książka „Podwójny wstrząs” Karoliny Morawieckiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 8 kwietnia.

LITERATURA POLSKA
WYDAWNICTWO HARDE
KRYMINAŁ