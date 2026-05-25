Kamila Kolińska trafia w czuły punkt pokolenia Z: „Dominick nie zamierzał odpuścić”

W życiu ekipy z Cleveland nadchodzi czas wielkich zmian. Koniec szkoły, nowe zasady w hotelu, niespodziewane znajomości i informacje, które potrafią wywrócić codzienność do góry nogami. Tylko Dominick Slammer wydaje się mieć wszystko, czego mu trzeba do szczęścia. Aż do chwili, gdy przypadkowo spotyka swoją matkę.

Demony przeszłości burzą jego spokój, a on sam musi zmierzyć się z nimi bez wsparcia cioci Lindy. Czy poradzi sobie z własnymi słabościami? Czy przyjaciele staną po jego stronie? I czy jego związek przetrwa tę próbę?

Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami.

Kamila Kolińska. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 r. tworzy treści w mediach społecznościowych pod pseudonimem Zocharett. Na swoim kanale YouTube zajmuje się popularyzacją czytelnictwa, m.in. omawia książki oraz prowadzi wywiady z autorami.

zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia

zwyciężczyni rankingu Opowiem ci 2025 w kategorii Booktube.

"Człowiek Książki" w plebiscycie Lubimyczytać.pl 2025

Książka „Dominick nie zamierzał odpuścić” Kamili Kolińskiej - Zocharett - trzecia część bestsellerowej serii No Better Friendsdostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 2 czerwca.