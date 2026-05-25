Leszek Miller ujawnia kulisy władzy w „Alfabecie Millera”

Alfabet Millera to podróż w czasie przez świat polskiej polityki od lat 70. do współczesności. Przewodnikiem jest Leszek Miller, nazywany żelaznym kanclerzem były premier, szef SLD i człowiek, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej.

O czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską?

Dlaczego skończyła się jego przyjaźń z Aleksandrem Kwaśniewskim?

Co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Lepper? - to tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiedzi znajdą się w Alfabecie.

Wielka polityka, a także jej czołowe polskie i zagraniczne postacie. Tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy, konflikty, oceny, dyskusje i słynne bon moty. A wszystko to w rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym – Jackiem Prusinowskim.

Książka powstała w oparciu o program Alfabet Millera telewizji internetowej Super Express TV, emitowany też na kanale YouTube „Super Expressu”.

Leszek Miller. W czasach PRL-u członek PZPR. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a po roku 1989 jeden z najbardziej wpływowych polityków III RP. W latach 1993–2004 kolejno: minister pracy i polityki socjalnej, minister spraw wewnętrznych i administracji, a następnie premier. Przez dekadę przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1991–2005 i 2011–2015 poseł na sejm, a następnie deputowany do Parlamentu Europejskiego. Od zakończenia kariery politycznej w 2024 roku aktywny komentator polskiej rzeczywistości.

Jacek Prusinowski. Urodził się w Rząśniku. Studiował ekonomię i nauki polityczne. Był dziennikarzem radiowej Jedynki, a następnie reporterem sejmowym w Grupie Radiowej Time. W latach 2013–2025 prowadził program Sedno sprawy w Radiu Plus i występował w roli komentatora wydarzeń politycznych m.in. w TVN24, Polsat News i TV Republika. Od 2026 roku jest dziennikarzem Kanału Zero i portalu Zero.pl. Tata Bruna i Róży.

