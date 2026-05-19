Wojciechowska, Grochola, Chmielarz i Moss na Targach Książki Empiku

Na scenie Targów Książki Empiku pojawią się autorzy, którzy od lat przyciągają rzesze czytelników. Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie spotkanie z wielokrotnie nagradzaną Bestsellerem Empiku Katarzyną Grocholą. Porozmawiamy o najnowszej książce autorki „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” (Wydawnictwo Literackie). Nowa powieść ponownie otwiera historię jednej z najbardziej kultowych bohaterek polskiej literatury obyczajowej.

Z czytelnikami spotka się także Martyna Wojciechowska, która w jubileuszowym wydaniu książki „Przesunąć horyzont. 20 lat później” (Agora) powraca do historii zdobycia Mount Everestu i opowiada o niej z perspektywy dwóch dekad doświadczeń i życiowych zmian.Na Targach Książki Empiku nie zabraknie najmocniejszych nazwisk polskiego kryminału i thrillera. Fani gatunku będą mogli porozmawiać z Wojciechem Chmielarzem („Tam, gdzie zmrok zapada szybciej”, Marginesy), Marcelem Mossem („Ego”, Filia), Maxem Czornyjem („Nie uwierzysz, kto zabił”, Filia) oraz Maciejem Siembiedą („Upiór”, Agora).

Książki, które integrują i budują społeczności

W programie są również wydarzenia poświęcone literaturze Young Adult, która dziś w ogromnym stopniu żyje w social mediach i wokół aktywnych fandomów czytelniczych. Podczas specjalnej debaty na scenie Klubu Empik spotkają się Monika Rutka, Angelika Łabuda, Ludka Skrzydlewska i Monika Marszałek FortunateEm – autorki, których książki niezwykle mocno rezonują w socialach. Na finał Targów zaplanowano również spotkanie z Aleksandrą Muraszką („Jeden moment”, Uniesienia).

Powróci także Klub Literacki Empiku – format skierowany do zaangażowanej społeczności czytelników, który łączy silent reading party z inspirującymi rozmowami o literaturze. Majowe wydarzenie poświęcone będzie adaptacjom i ekranizacjom – od historii przenoszonych na ekran po literaturę, która zyskuje nowe życie na scenie. Gościnią będzie Małgorzata Żarów, której powieść „Zaklinanie węży w gorące wieczory” (Wydawnictwo Czarne) można obejrzeć w Teatrze Dramatycznym.

Nie tylko fikcja

Program wydarzeń targowych wykracza poza kryminał i literaturę obyczajową. Majową edycję otworzy spotkanie z Aleksandrą i Grzegorzem Koprami, twórcami profilu @byli_widzieli, autorami książki „Cuda niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce” (Znak) – opowieści o miejscach tajemniczych, nieoczywistych i pełnych lokalnych historii.Klub Empik odwiedzą również Adam Mirek i Marek Maruszczak z książkami „Ktoś tu kręci. Przygoda naukowo-detektywistyczna” oraz „Głupie robaki i inne takie Polski” (Znak). To będzie spotkanie, które połączy naukowe zagadki, przyrodnicze ciekawostki i sporą dawkę humoru. Na scenie pojawi się ponadto Bartosz Skrobisz – autor książki „Jak wytresować Polaka” (W.A.B.). Łącząc satyrę z ostrą społeczną diagnozą Skrobisz pokazuje, że śmiech może być świetnym narzędziem demaskowania absurdów rzeczywistości.

– Targi Książki Empiku od początku tworzyliśmy jako wydarzenie, które łączy czytelników i fanów różnych gatunków wokół emocji, rozmów i wspólnego przeżywania literatury. Dziś książki bardzo mocno żyją także w social mediach i wokół internetowych społeczności, dlatego zależy nam, by Targi były przestrzenią spotkania tych dwóch światów – zarówno offline, jak i online. Chcemy pokazywać literaturę w sposób nowoczesny, angażujący i bliski współczesnym odbiorcom – mówi Michał Tomaniak, dyrektor Działu Książka w Empiku. I dodaje: – Na czytelników czekają nie tylko premierowe spotkania wokół najgłośniejszych nowości, ale również oferty przygotowane specjalnie na czas Targów.

Promocje z okazji Targów Książki Empiku

Dzięki atrakcyjnym promocjom można sięgnąć po więcej tytułów za mniej, na przykład miksując dowolnie książki z rożnych kategorii i gatunków. W salonach Empik od 20 maja do 2 czerwca obowiązywać będzie akcja 2+1 – przy zakupie trzech książek objętych promocją najtańszy tytuł będzie można odebrać gratis. Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych naklejką „superoferta”, a od 29 maja do 1 czerwca do puli dołączą także książki dla dzieci i młodzieży.

W tym samym czasie na Empik.com dostępne będą promocje pakietowe, m.in. 2 książki za 40, 50, 60 lub 70 zł. Wśród objętych akcją tytułów są m.in. „Kurort” Przemysława Kowalewskiego (Filia), „Podopieczna” Alicji Sinickiej (W.A.B.), „Gołoborze” Macieja Siembiedy (Agora), „Zieleń. Kolory zła. Tom 6” Małgorzaty Oliwii Sobczak (W.A.B.) czy „Sztuka życia po włosku” (Znak Literanova).

Jak wziąć udział w Targach Książki Empiku?

Wydarzenia z udziałem autorów będą się odbywać od 18 maja do 2 czerwca w warszawskim Klubie Empik przy ul. Marszałkowskiej 99. Bilety i wejściówki są już dostępne na platformie Going.

Targi po raz kolejny połączą kameralną atmosferę spotkań w Klubie z szerokim zasięgiem online: wszystkie będą transmitowane na Facebooku, Instagramie i YouTubie Empiku, dzięki czemu będą w nich mogli uczestniczyć czytelnicy z całej Polski.