Thiago czy Taylor? Finał, po którym nic już nie będzie takie samo: „Tell Me with Kisses” Mercedes Ron

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-05-18 12:37

Miłość potrafi być spełnieniem marzeń — ale czasem staje się też najboleśniejszym wyborem. W finałowej odsłonie bestsellerowej serii Mercedes Ron uczucia, namiętność i lojalność zderzają się z dramatycznymi decyzjami, których nie da się cofnąć. Kamila Hamilton stoi między dwoma braćmi i dwoma wersjami własnego życia, a każdy krok może kosztować ją utratę kogoś, bez kogo nie potrafi oddychać.

Mercedes Ron Tell Me with Kisses

i

Autor: Diego Lafuente/ Materiały prasowe Mercedes Ron fot. Diego Lafuente

Zakochaj się w braciach Di Bianco! Poznaj finał najbardziej romantycznej serii Mercedes Ron.

Kamila Hamilton musi dokonać wyboru między braćmi Di Bianco. Thiago czy Taylor? Taylor czy Thiago? Wybór jednego oznacza utratę drugiego. Tylko jak porzucić kawałek siebie? Thiago sprawia, że Kami sięga nieba. Taylor nigdy nie puszcza jej dłoni. Gdy dziewczyna zaczyna wierzyć, że jej serce wreszcie dokonało wyboru, zaczyna się koszmar. Czy Taylor i Thiago stawią czoła problemom razem z nią? Czy Kami zdoła powstrzymać uczucie, zanim wszystko runie? Co się wydarzy, gdy życie po raz kolejny zdecyduje o ich losie?

Mercedes Ron. Urodziła się w Buenos Aires. Ukończyła Wydział Komunikacji Audiowizualnej na Uniwersytecie w Sewilli i tam dzisiaj mieszka. W połowie 2015 roku zaczęła pisać na platformie Wattpad pierwszą część trylogii Moja wina, która trafiła do sprzedaży w marcu 2017 roku. Kilka miesięcy później ukazała się jej druga część – Twoja wina, a w lipcu kolejnego roku – Nasza wina. Trylogia winnych okazała się wielkim sukcesem autorki.

Polecany artykuł:

Co naprawdę łączy Kamilę i braci Di Bianco. „Tell Me in Secret” Mercedes Ron

Książka „Tell Me with Kisses” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 20 maja.

Polecany artykuł:

„10 000 mil, które nas dzielą”, nowa książka Mercedes Ron. Autorki bestsellerow…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRYLOGIA
WYDAWNICTWO HARDE
MERCERDES RON