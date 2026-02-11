Co naprawdę łączy Kamilę i braci Di Bianco. „Tell Me in Secret” Mercedes Ron

Mercedes Ron, jedna z najpopularniejszych autorek literatury young adult, powraca z nową historią o namiętności, lojalności i niełatwych wyborach serca. W trylogii TELL ME Kamila Hamilton staje przed uczuciowym dylematem, gdy w jej życiu znów pojawiają się bracia Di Bianco — Thiago i Taylor. Dwaj mężczyźni, jedna przeszłość i emocje, które trudno okiełznać. Autorka bestsellerowej Trylogii Winnych, której ekranizacje podbiły Prime Video, po raz kolejny udowadnia, że potrafi mówić o miłości tak, jak nikt inny.

W „Tell Me In Secret” Kamila Hamilton znów ma u boku swoich dwóch najbliższych przyjaciół. Tyle że Taylor i Thiago Di Bianco nie są już tylko jej przyjaciółmi. Łączy ich coś bardziej skomplikowanego… i jeszcze bardziej niebezpiecznego.

Zielonooki Thiago wciąż odbiera jej dech. Niebieskooki Taylor pozostaje jej oparciem. Ale bracia się zmienili. Uczucia Kamili również.

Życie dziewczyny rozpada się w momencie, w którym jej rodzice się rozwodzą a przyjaciółki odwracają się plecami. Kamila będzie potrzebowała braci Di Bianco bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obu.

Czy zdoła ochronić Taylora przed tym, co do niego czuje? Jak poradzi sobie z widokiem Thiago całującego kogoś innego? I jak długo jeszcze zdoła ukrywać przeszłość, która może zniszczyć wszystko?

Mercedes Ron to jedno z najgorętszych nazwisk światowej literatury young adult. Urodzona w Buenos Aires, a od lat związana z Sewillą, autorka rozpoczęła swoją karierę na platformie Wattpad, gdzie w 2015 roku opublikowała pierwsze fragmenty Trylogii Winnych. Jej debiut – Moja wina – okazał się międzynarodowym przełomem: zwyciężył w konkursie The Wattys 2016, sprzedał się w nakładzie ponad 100 000 egzemplarzy i otworzył drogę do kontraktu z Penguin Random House.

Ogromny sukces książkowej trylogii – Moja wina, Twoja wina i Nasza wina – szybko przeniósł się na ekran. Ekranizacje Moja wina i Twoja wina podbiły rankingi Prime Video, zdobywając popularność również w Polsce. Trzecia część, Nasza wina, będzie miała premierę w kinach i na platformie Prime Video w październiku 2025 roku, domykając historię Nicka i Noah, która wciągnęła miliony widzów na całym świecie.

Ron, absolwentka komunikacji audiowizualnej na Uniwersytecie w Sewilli, szybko podbiła serca czytelników i stała się ikoną literatury młodzieżowej. Jej twórczość łączy intensywne emocje, temat pierwszej miłości i buntu z uniwersalnymi pytaniami o lojalność, rodzinę i zakazane uczucia. Po sukcesie Trylogii Winnych autorka stworzyła m.in. trylogię Dímelo oraz serię Bali, udowadniając, że potrafi nieustannie zaskakiwać fanów.

Książka „Tell Me in Secret” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 25 lutego.