Sandra przeżyła koszmar! „Czort” Karola Górskiego

Rachela Berkowska
2026-02-02 16:22

„Czort” pokazuje świat, w którym przemoc jest walutą, a cynizm metodą działania, gdy młodzieńcze marzenia zmieniają się w koszmar. Karol Górski w swojej drugiej powieści rozcina współczesną rzeczywistość ostrym językiem i wygląda na to, że nie zamierza łagodzić tonu ani schlebiać oczekiwaniom. „Czort” bez dwóch zdań umacnia jego obecność na mapie polskiego thrillera. Czujesz już tę ciekawość?

Nie tak miało chyba wyglądać to całe podbijanie Warszawy, co Sanderka? Taka fajna dziewczynka była z ciebie. To jest spora rzecz, takie show telewizyjne dla modeleczek wygrać przed dwudziestką, ja w branży robię, ja swoje wiem. A jakie ty u chłopców branie miałaś! Bogatych, znanych, takich, jak lubiłaś przecież. Ale tobie dalej było mało. Więcej chciałaś, szybciej…

No to cię wziął pod skrzydła wujek Pablo, co miał nie wziąć! Oj, Sandera, wylazła z ciebie potwora potężna, jak żeśmy się lepiej poznali, czort jakiś normalnie.

Sandra – modelka przed dwudziestką, której wydawało się, że ma świat u stóp – straciła wszystko, gdy wpadła w sidła bezwzględnego manipulatora. Zamiast blasku fleszy pozostały jej blizny, gniew i pragnienie zemsty.

Tymczasem w Warszawie co kilka dni mordowane są młode dziewczyny. Coś je wszystkie łączy. Trop prowadzi do mrocznego świata, gdzie marzenia zamieniają się w koszmar.

Karol Górski. Rówieśnik Google’a, Żabki i filmu „Big Lebowski”. Jako autor debiutował w 2023 roku powieścią Aniołek, która z Czortem, wbrew tytułowi, nie jest w żaden sposób połączona. Zawodowo związany z mediami, choć ostatnio coraz częściej tego wyboru żałuje. Nagrody, których nazwy chciałby w tym miejscu wymieniać, jeszcze przed nim.

Thriller „Czort” Karola Górskiego dostępny w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 11 lutego.

  

