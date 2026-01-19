Pięć książek na trudne czasy. Co warto przeczytać w 2026 roku?

1. „Elektorat łyknie wszystko” – Rafał Ziemkiewicz, Paweł Lisicki

Wspólna książka dwóch znanych publicystów to próba rozebrania współczesnej sceny politycznej na części pierwsze. Ziemkiewicz i Lisicki analizują mechanizmy komunikacji politycznej, pokazując, jak elity zakładają, że odpowiednio opakowana narracja zostanie zaakceptowana niezależnie od treści.

Autorzy nie koncentrują się na personalnych sporach, lecz opisują narzędzia zarządzania emocjami i formatowania opinii publicznej. To lektura dla tych, którzy chcą lepiej rozumieć kulisy gry o władzę w Polsce, a nie tylko śledzić jej medialne efekty.

2. „Nadchodzi imperialna Rosja” – Arkadiusz Siwko

Książka Arkadiusza Siwki to głos, który wyrasta z wieloletniej obserwacji rosyjskiej polityki i poczucia, że ostrzeżenia były przez lata lekceważone. Autor opisuje „głuchotę i ślepotę” znacznej części klasy politycznej wobec sygnałów płynących z Moskwy – od Czeczenii, przez Gruzję, po Krym.

Siwko nie poprzestaje na krytyce. Analizuje stan polskiej obronności i zastanawia się, co w praktyce oznacza powrót rosyjskich ambicji imperialnych. To ważny głos w dyskusji o tym, jak poważnie traktujemy własne bezpieczeństwo.

3. „Russkij Mir” – Michał Gołkowski

Michał Gołkowski rezygnuje z analizy map i wykresów na rzecz rozmów z ludźmi, którzy tę wojnę prowadzą. Odwiedza ukraińskie obozy jenieckie i rozmawia z rosyjskimi żołnierzami – od poborowych po bardziej doświadczonych wojskowych.

Z tych spotkań wyłania się obraz Rosji jako swoistego „kultu cargo” – państwa, które naśladuje zachodnie instytucje i symbole, ale pozostaje zakotwiczone w mentalności ukształtowanej przez dekady propagandy i braku podmiotowości jednostki. To nie jest książka o strategii wojskowej, lecz o ludziach, którzy stali się narzędziami polityki imperialnej.

4. „Jakie piękne samobójstwo” – Rafał Ziemkiewicz

Zaktualizowane nowe wydanie jednej z najgłośniejszych książek Ziemkiewicza daje pretekst do ponownego namysłu nad polską tradycją myślenia o wojnie i państwie. Autor ostro ocenia elity II Rzeczypospolitej, których decyzje z 1939 roku – w jego ujęciu – doprowadziły do katastrofy narodowej.

Ziemkiewicz polemizuje z romantycznym mitem „honoru ponad wszystko”, pytając o odpowiedzialność przywódców za realne konsekwencje ich wyborów. To książka, która wciąż budzi emocje i zmusza do zadania sobie pytania, gdzie kończy się heroizm, a zaczyna polityczna nieodpowiedzialność.

5. „Upadek. Jak straciliśmy I Rzeczpospolitą” – Jacek Komuda

Jacek Komuda kreśli opowieść o państwie, które z pozycji europejskiej potęgi stopniowo doprowadziło się do upadku. W pierwszej części książki przypomina skalę i wyjątkowość I Rzeczypospolitej – jej ustrój, znaczenie w regionie, potencjał. Na tym tle pokazuje późniejsze rozkładanie się instytucji, prywatyzację interesu publicznego i wewnętrzne konflikty.

„Upadek” to przypomnienie, że o sile państwa decyduje jego wewnętrzna spójność, a największe zagrożenia bardzo często rodzą się nie na granicach, lecz wewnątrz elit.

Wszystkie te książki łączy jednak jedno: traktują czytelnika jak partnera do poważnej rozmowy i dostarczają argumentów, które pomagają samodzielnie ocenić sytuację, w jakiej Polska wchodzi w rok 2026.

Książki dostępne są na stronach wydawnictw:

Fabryka Słów - https://fabrykaslow.com.pl/

Zona Zero - https://www.zonazero.pl/