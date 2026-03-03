Dajesz sobie drugą szansę? „Tam, gdzie serce twoje” Krystyny Mirek

Rachela Berkowska
2026-03-03 14:58

Czasem trzeba stracić wszystko, by wreszcie usłyszeć własne serce. W najnowszej powieści Krystyny Mirek „Tam, gdzie serce twoje” ucieczka staje się początkiem powrotu do siebie. Nadmorski pensjonat gromadzi tych, którzy pogubili się w życiu i próbują jeszcze raz zawalczyć o szczęście. To poruszająca opowieść o drugich szansach. Któż ich nie potrzebuje?

Tam, gdzie serce twoje, Krystyny Mirek

i

Autor: Canva.com

Laura po latach trudnych doświadczeń wreszcie znajduje w sobie odwagę, by wyrwać się z klatki, jaką stało się jej małżeństwo. Decyzję podejmuje nagle – zostawia wszystko i wyrusza w podróż nad morze, by odzyskać siebie i swoje serce. 

Albert przed laty odnalazł prawdziwy skarb. Ukrył go jednak głęboko, podobnie jak własne uczucia. Dopiero u schyłku życia postanawia naprawić wyrządzone krzywdy, lecz szybko przekonuje się, że droga do przebaczenia nie jest prosta. 

W niewielkim nadmorskim pensjonacie Laura spotyka ludzi, którzy – tak jak ona – stoją na życiowym rozdrożu. Ich historie splatają się, tworząc opowieść o wyborach, odwadze i poszukiwaniu własnej drogi.

Krystyna Mirek. Autorka popularnych książek obyczajowych. Tworzy pogodne opowieści, choć nie ucieka od życiowych problemów i prawdy. Czytelniczki kochają ją za pełne optymizmu i dobrych emocji historie, pozwalające im utożsamiać się z bohaterkami. Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, gdzie uczyła języka polskiego. Pisanie było jej pasją, a stało się także sposobem na życie. Na swoim koncie ma ponad pięćdziesiąt powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Mama czwórki dzieci. Mieszka pod Krakowem.

Książka „Tam, gdzie serce twoje” Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 4 marca.

