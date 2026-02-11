Wszyscy milczą. Potem zaczynają ginąć. „Martwa cisza” Justyny Jelińskiej

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-02-11 16:59

W Trzebieży cisza nie oznacza bezpieczeństwa — oznacza zgodę na zło. W prequelu serii Sąsiadka! Justyna Jelińska pokazuje, jak zbiorowe milczenie napędza spiralę przemocy i prowadzi do krwawych konsekwencji. „Martwa cisza” to thriller, który zadaje niewygodne pytanie: jak daleko można się posunąć, gdy nikt nie chce mówić prawdy?

Martwa cisza

i

Autor: Canva.com

W prequelu serii Sąsiadka! Justyna Jelińska zagląda pod powierzchnię codziennych pozorów i pokazuje, jak łatwo cisza może stać się wspólnikiem zła. „Martwa cisza” to thriller o sekretnych układach, strachu i społeczności, która wybiera milczenie nawet wtedy, gdy stawką jest ludzkie życie.

Życie mieszkańców Trzebieży toczy się niespiesznie i spokojnie, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. W lesie pojawia się ktoś, kto wciąga coraz więcej osób w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek dramatycznej i krwawej serii zdarzeń.

W tym samym gęstym i tajemniczym lesie żyje Eleonora, która znana jest w Trzebieży jako babka szeptucha. Jej moc budzi szacunek, ale mimo to będzie musiała zmierzyć się z mroczną siłą, która sprawia, że nad ludźmi zaczynają się kłębić czarne chmury. 

Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób?

Justyna Jelińska. Uwielbia dziergać na drutach, ale wolny czas, którego jako mama i żona nie ma zbyt wiele, poświęca na czytanie, a ostatnio głównie na pisanie książek. Dyplomowana wizażystka, pasjonatka tatuażu, klasycznego rocka, a także świec i wosków zapachowych. Marzy o niewielkim domu na Mazurach, z którego rozpościerałbym się majestatyczny widok na taflę pełnego tajemnic jeziora.

Książka „Martwa cisza” Justyny Jelińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 25 lutego.

Polecany artykuł:

Nie uciekniesz przeznaczeniu – „Sąsiadka” Justyny Jelińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LITERATURA POLSKA
THRILLER
WYDAWNICTWO HARDE