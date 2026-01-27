Czy polski wyborca łyknie wszystko? Ziemkiewicz i Lisicki o kulisach gry o nasze umysły

Technologia zamiast polityki. Jak formatuje się nasze myślenie?

W czasie dyskusji w Świetlicy Wolności autorzy wyszli poza zwykłą krytykę klasy politycznej. Stawiają tezę, że tradycyjny spór o programy został zastąpiony przez produkcję rzeczywistości. Rafał Ziemkiewicz zauważa, że decydenci przestali dbać o fakty. Liczy się technologia tworzenia wrażeń, która ma sprawić, by dany komunikat stał się dla odbiorcy wiarygodny na potrzeby danej chwili.

Ziemkiewicz i Lisicki opisują system, w którym informacja przestała służyć opisowi świata. Stała się narzędziem do wywoływania silnych emocji, takich jak strach albo gniew. Cynizm elit polega na przekonaniu, że za pomocą algorytmów i powtarzalnych narracji można sformatować opinię publiczną pod dowolny cel biznesowy.

Intelektualna samoobrona przed manipulacją

Zarówno książka, jak i wspomniana rozmowa, pokazują mechanizmy, przez które kluczowe tematy znikają z przestrzeni publicznej. Zamiast nich pojawiają się reżyserowane spory zastępcze. Taka polaryzacja utwierdza wyborców w ich bańkach informacyjnych, co uniemożliwia rozwiązanie realnych problemów.

Lisicki i Ziemkiewicz punktują konkretne metody zarządzania naszą uwagą. Ich analiza pokazuje, że jedyną drogą do zachowania samodzielności myślenia jest poznanie reguł tej gry. W świecie, w którym informacja bywa bronią, brak świadomości tych mechanizmów czyni z nas uczestników spektaklu, na który nie mamy wpływu.

Zarówno książka, jak i nagranie pozwalają zrozumieć stałe reguły rządzące polityką, które nie zmieniają się wraz z wynikiem kolejnych wyborów.

