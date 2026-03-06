Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy. „Dobra Nowina” Ryszarda Ćwirleja

Marcin Engel sporo osiągnął jako dziennikarz śledczy, znamy go nie od dziś. Choć notorycznie wpada w osobiste i kryminalne tarapaty, budzi zaufanie. I znowu będzie potrzebny.

Dżesi kręci ze swoją znakomitą ekipą reportaż na temat cudownego obrazu w pewnej małej parafii. Ta produkcja może odnieść sukces! Tymczasem zostaje zamordowany miejscowy zakrystianin... Wtedy sprawy bardzo się komplikują i pozostaje jedno: trzeba wezwać na pomoc babcię Matyldę, emerytowaną śledczą, i jej przyjaciela Bronka Cieślaka. Bez nich, byłych funkcjonariuszy milicji, oraz bez księdza Stanisława, kościelnego śledczego zajmującego się cudami, dziennikarskie dochodzenie raczej się nie powiedzie.

Jaki jest sekret cudownego obrazu, do którego przybywają pielgrzymki? Czy Engelowi wraz ze współpracownikami uda się odkryć prawdę, zanim zginie ktoś jeszcze Bierzcie i czytajcie Dobrą Nowinę!

Najnowsza „Dobra Nowina”, ale też wcześniejsze „Niebiańskie osiedle”, „Tęczowa Dolina” i „Rajski Zakątek”, to kryminały, które z humorem i dystansem prześwietlają nasze narodowe przywary. Ćwirlej z reporterską precyzją i satyrycznym zacięciem opisuje dzisiejsze przekręty, podejrzane fundacje i deweloperskie raje. Jeśli szukacie powieści, które bawią, a przy tym wspierają w realnym życiu, ta seria będzie doskonałym wyborem.

Ryszard Ćwirlej. Z wykształcenia socjolog, z zawodu dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Autor powieści kryminalnych, które od lat podbijają listy bestsellerów. Nagradzany na najważniejszych festiwalach literatury kryminalnej, uwielbiany przez czytelników za swobodne przemieszczanie się między epokami i tworzenie wyjątkowo barwnych postaci, zarówno tych dobrych, jak i złych.

