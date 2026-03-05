Wznowiła śledztwo po latach! „Czerwona nić” Agnieszki Jeż

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-03-05 16:45

Jedno zabójstwo, trzy dekady ciszy i powrót kobiety, która znów zakłada mundur, by rozliczyć dawną sprawę — oraz samą siebie. „Czerwona nić” to opowieść o śledztwie, w którym przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i domaga się prawdy. Najnowsza powieść Agnieszki Jeż ukaże się 11 marca nakładem Wydawnictwa Harde.

„Czerwona nić” Agnieszki Jeż

i

Autor: Canva.com

W latach dziewięćdziesiątych w Foluszu zamordowano dwoje dzieci. Z miejsca zbrodni zniknął sandał dziewczynki, obok chłopca leżała piłeczka. Mordercy nigdy nie złapano. 

Trzy dekady później na Suwalszczyznę przyjeżdża Ruta – policjantka, która po przerwie wraca do służby. Chce odpocząć od przeszłości i zamieszkać na tych terenach. Na strychu jednego z domów znajduje pudełko, a w nim dziewczęcy but przewiązany czerwoną nitką. Wraz z młodym posterunkowym odkrywa historię, którą pamiętały już tylko zakurzone akta.  

Rozpoczynające się śledztwo sięga dalej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać – w głąb lasu, w ludzkie milczenie, w winę sprzed lat.  A to, co miało chronić, staje się dowodem.  

Agnieszka Jeż. Z urodzenia warszawianka, z genów krakowianka i góralka, od ponad dwudziestu pięciu lat mieszka w Sulejówku. Pisarka i felietonistka, filolożka polska i bałtystka, radna swojego miasta. Autorka blisko czterdziestu powieści, także gatunkowych. W 2016 r. zadebiutowała powieścią obyczajową "Nie oddam szczęścia walkowerem", a cztery lata później ukazał się jej debiut kryminalny "Szaniec", za który została Nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru. Kiedy nie czyta i nie pisze, spaceruje. "Chodzenie to mój narkotyk", powtarza za Konwickim. Pozostałe uzależniania to: rodzina, psy, góry, ogród i podróże. 

Książka „Czerwona nić” Agnieszki Jeż dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 11 marca.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLEDZTWO
WYDAWNICTWO HARDE
KRYMINAŁ