Wznowiła śledztwo po latach! „Czerwona nić” Agnieszki Jeż

W latach dziewięćdziesiątych w Foluszu zamordowano dwoje dzieci. Z miejsca zbrodni zniknął sandał dziewczynki, obok chłopca leżała piłeczka. Mordercy nigdy nie złapano.

Trzy dekady później na Suwalszczyznę przyjeżdża Ruta – policjantka, która po przerwie wraca do służby. Chce odpocząć od przeszłości i zamieszkać na tych terenach. Na strychu jednego z domów znajduje pudełko, a w nim dziewczęcy but przewiązany czerwoną nitką. Wraz z młodym posterunkowym odkrywa historię, którą pamiętały już tylko zakurzone akta.

Rozpoczynające się śledztwo sięga dalej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać – w głąb lasu, w ludzkie milczenie, w winę sprzed lat. A to, co miało chronić, staje się dowodem.

Agnieszka Jeż. Z urodzenia warszawianka, z genów krakowianka i góralka, od ponad dwudziestu pięciu lat mieszka w Sulejówku. Pisarka i felietonistka, filolożka polska i bałtystka, radna swojego miasta. Autorka blisko czterdziestu powieści, także gatunkowych. W 2016 r. zadebiutowała powieścią obyczajową "Nie oddam szczęścia walkowerem", a cztery lata później ukazał się jej debiut kryminalny "Szaniec", za który została Nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru. Kiedy nie czyta i nie pisze, spaceruje. "Chodzenie to mój narkotyk", powtarza za Konwickim. Pozostałe uzależniania to: rodzina, psy, góry, ogród i podróże.

Książka „Czerwona nić” Agnieszki Jeż dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 11 marca.