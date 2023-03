Reprezentant Polski pobił kelnerki w restauracji. Historia z Koprem

Jak opisuje Sławomir Koper, w czasach PRL, kariera piłkarza kształtowana się zupełnie inaczej niż w obecnych czasach. Zawodnicy nie mieli takiej swobody by wyjeżdżać na Zachód, dlatego też kariery robili w polskich klubach. Specyficzne były również warunki przynależności klubowej - piłkarze bowiem trafiali do klubów związanych z daną branżą. Ci którzy odbywali służbę w wojsku musieli grać w określonej drużynie. Nic więc dziwnego, że najsilniejsze kadry miały wówczas Legia Warszawa, Wisła Kraków oraz Górnik Zabrze. Jednym z piłkarzy, który miał wielki talent, był Andrzej Iwan. Zawodnik ten zawsze był krnąbrny i dawał się we znaki innym piłkarzom. Niestety, nadużywał alkoholu co pewnego razu skończyło się bijatyką. - Andrzej Iwan znalazł się na czołówkach gazet, po tym gdy wywołał awanturę w restauracji "Stylowa" w Krakowie. Będąc już mocno pijany pobił kelnerki a także interweniujących milicjantów - opowiada autor książki "PRL. Życie towarzyskie elit". Andrzej Iwan, jako że formalnie odbywał służbę wojskową, w konsekwencji trafił do karnej jednostki, skąd wyszedł dopiero po kilkunastu miesiącach. Sławomir Koper w najnowszym odcinku vloga opowiada również o karierze Dariusza Dziekanowskiego. Zapraszamy do oglądania!