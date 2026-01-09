Co robić, gdy znika dziecko? - „Tylko wróć” Roberta Ostaszewskiego

Współczesna Polska. Legnica. Tajemnicze zniknięcie kilkuletniego chłopca staje się obsesją zblazowanego dziennikarza, który ma talent do rozwiązywania zagadek kryminalnych, ale też do pakowania się w kłopoty. Child Alert nie przynosi rezultatów, policja jest bezradna, a kolejne tropy prowadzą donikąd. Uparty żurnalista nie daje jednak za wygraną, choć coraz bardziej wątpi w happy end.

Tylko wróć przedstawia dosadnie współczesne polskie realia, odsłaniając przed czytelnikami zarówno tajniki rzemiosła dziennikarstwa śledczego, jak i kulisy kryminalnego półświatka. Wszystko w tej książce rodzi niepokój, który nie ustępuje nawet po jej finale, bo każda tajemnica pociąga za sobą kolejne.

Robert Ostaszewski – od dawna zdeklarowany „kryminalista”, autor między innymi bestsellerowej trylogii z podkomisarzem Konradem Rowickim (Zginę bez ciebie, Śmierć last minute, Tysiąc ciętych róż) oraz napisanej wspólnie z Bartoszem Wojsą opartej na faktach powieści kryminalnej Swąd. Ponieważ lubi komplikować sobie życie, chętnie szkoli konkurencję, prowadząc warsztaty kreatywnego pisania na podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych UJ. Od pisania kryminałów bardziej lubi tylko gotowanie. Mieszka głównie w Krakowie, ale z natury jest włóczęgą, podobnie jak bohaterowie jego prozy.

