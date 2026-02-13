Kamila Kolińska wraca z nową książką - „Benjamin nie potrafił zapomnieć”

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-02-13 12:00

Kamila Kolińska powraca z kolejną odsłoną serii No better friends – historią o lojalności wystawionej na próbę i o przeszłości, która upomina się o swoje. Gdy w życiu Benjamina pojawiają się anonimowe groźby, a w bezpiecznym dotąd świecie zaczynają pękać fundamenty, jasne staje się, że nawet najsilniejsza przyjaźń wymaga odwagi, by przetrwać kryzys – „Benjamin nie potrafił zapomnieć”.

Benjamin nie potrafił zapomnieć

i

Autor: Canva.com

Benjamin Lowell wreszcie poczuł, że znalazł swoje miejsce – wśród przyjaciół z Cleveland, w świecie, w którym jest akceptowany, szanowany i kochany. Jego życie zaczęło płynąć spokojnym rytmem.

Do czasu, gdy w szkolnej szafce znalazł pierwszy anonimowy list z pogróżkami.

W hotelu, który dotąd był bezpieczną przystanią, również zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Przyjaciele Bena mierzą się z własnymi problemami, a w chwilach największych napięć zapominają o lekcji cioci Lindy: że dopóki trzymają się razem, poradzą sobie ze wszystkim. Tymczasem kolejne nieszczęścia tylko pogłębiają dzielące ich różnice.

Jedno staje się jasne – komuś bardzo nie podoba się powrót Genevieve McKenney do miasta. Jak daleko posunie się ta osoba, by dziewczyna zniknęła raz jeszcze? I czy wsparcie bliskich wystarczy, by przetrwać nadciągający kryzys?

Kamila Kolińska. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 r. tworzy treści w mediach społecznościowych pod pseudonimem Zocharett. Na swoim kanale YouTube zajmuje się popularyzacją czytelnictwa, m.in. omawia książki oraz prowadzi wywiady z autorami. Zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia oraz Rankingu Opowiemci 2025 w kategorii Booktube. Nominowana w kategorii "Człowiek Książki"w plebiscycie Lubimyczytać.pl. Głosować można do końca lutego!

Książka „Benjamin nie potrafił zapomnieć” Kamili Kolińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 25 lutego.

Polecany artykuł:

Odkryj sekrety nastolatków... „Genevieve nie mówiła wszystkiego”, Kamila Kolińs…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LITERATURA POLSKA
YOUNG ADULT
WYDAWNICTWO HARDE