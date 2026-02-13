Kamila Kolińska wraca z nową książką - „Benjamin nie potrafił zapomnieć”

Benjamin Lowell wreszcie poczuł, że znalazł swoje miejsce – wśród przyjaciół z Cleveland, w świecie, w którym jest akceptowany, szanowany i kochany. Jego życie zaczęło płynąć spokojnym rytmem.

Do czasu, gdy w szkolnej szafce znalazł pierwszy anonimowy list z pogróżkami.

W hotelu, który dotąd był bezpieczną przystanią, również zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Przyjaciele Bena mierzą się z własnymi problemami, a w chwilach największych napięć zapominają o lekcji cioci Lindy: że dopóki trzymają się razem, poradzą sobie ze wszystkim. Tymczasem kolejne nieszczęścia tylko pogłębiają dzielące ich różnice.

Jedno staje się jasne – komuś bardzo nie podoba się powrót Genevieve McKenney do miasta. Jak daleko posunie się ta osoba, by dziewczyna zniknęła raz jeszcze? I czy wsparcie bliskich wystarczy, by przetrwać nadciągający kryzys?

Kamila Kolińska. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 r. tworzy treści w mediach społecznościowych pod pseudonimem Zocharett. Na swoim kanale YouTube zajmuje się popularyzacją czytelnictwa, m.in. omawia książki oraz prowadzi wywiady z autorami. Zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia oraz Rankingu Opowiemci 2025 w kategorii Booktube. Nominowana w kategorii "Człowiek Książki"w plebiscycie Lubimyczytać.pl. Głosować można do końca lutego!

Książka „Benjamin nie potrafił zapomnieć” Kamili Kolińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 25 lutego.