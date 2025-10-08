Odkryj sekrety nastolatków... „Genevieve nie mówiła wszystkiego”, Kamila Kolińska

Ben przez całe życie czuł się niewidzialny – dopóki nie poznał Genevieve. Jej nagłe odejście staje się początkiem podróży, która prowadzi go w głąb własnych emocji i przeszłości. Kamila Kolińska w „Genevieve nie mówiła wszystkiego” opowiada przejmującą historię o potrzebie bliskości, tajemnicy i dojrzewaniu do prawdy o samym sobie.

W szkole jest niewidzialny, chyba że akurat ktoś chce go upokorzyć. W domu czuje się jak intruz. Nie ma nikogo, kto spojrzałby na niego z życzliwością… aż do dnia, gdy do klasy wchodzi Genevieve McKenney. Piękna, pewna siebie, magnetyczna. Wszyscy chcą być jej przyjaciółmi, ale ona wybiera Bena. Widzi w nim coś, czego nikt inny nie dostrzega – bratnią duszę. Ich przyjaźń jest jak światło w ciemności.

A potem Genevieve znika. Bez pożegnania. Bez wyjaśnienia. Ben nie potrafi o niej zapomnieć. Coś w tej historii nie pasuje. Coś jest nie tak. Chłopak wyrusza więc na poszukiwania przyjaciółki. Rozpoczyna podróż, która zmienia wszystko. Bo czasem, żeby odnaleźć drugiego człowieka… trzeba najpierw odnaleźć siebie. I zrozumieć, że dom to nie adres. To ludzie, którzy cię widzą naprawdę.

Kamila Kolińska. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 roku prowadzi media społecznościowe pod pseudonimem Zocharett. Zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia.

Książka „Genevieve nie mówiła wszystkiego”, Kamili Kolińskiej przeznaczona jest dla osób powyżej szesnastego roku życia. Książka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 października.

