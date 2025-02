Poprosił wroga o pomoc. Tego się nie spodziewał... „Oni nie są tacy źli” Kamila Kolińska

New Adult

Theo Tate mimo trudów dorastania w biedzie zawsze mógł liczyć na swojego starszego brata. Teraz jednak po raz pierwszy sam musi stawić czoła wszystkim problemom. Po wizycie opieki społecznej w jego domu rodzinnym zostaje umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie trafia na grupę brutalnych nastolatków, którym przewodzi James Harris. Theo od razu wchodzi z nim w konflikt, nie potrafi zejść mu z drogi. Z każdym dniem sytuacja między chłopakami staje się coraz bardziej napięta.

Tymczasem do Tate’a dociera informacja, że jego młodsza siostra Melanie ma kłopoty w rodzinie zastępczej, do której trafiła. Wie, że nie cofnie się przed niczym, by jej pomóc, nawet jeśli będzie musiał poprosić o pomoc swojego największego wroga. Theo zdaje sobie sprawę z ryzyka. I jednocześnie nie ma pojęcia, że może zyskać coś wyjątkowego.

Kamila Kolińska: Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 roku prowadzi media społecznościowe pod pseudonimem Zocharett. Zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia. Autorka dylogii Miles in the sky.

