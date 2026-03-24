Recepta na stabilny związek: „Do trzech razy szczęście” Krystyny Mirek

Rachela Berkowska
2026-03-24 10:23

Czasem życie wystawia nas na próbę i zmusza do wyborów, od których nie da się uciec. W „Do trzech razy szczęście” Krystyna Mirek wraca do Bobrówki, gdzie po burzy plotek i skandali trzy kobiety próbują na nowo poukładać swoje sprawy. Opowieść o miłości, rozczarowaniach i decyzjach, które mogą wszystko zmienić — jeśli tylko odważymy się je podjąć.

Do trzech razy szczęście

Po serii skandali i plotek Bobrówka powoli wraca do pozornej normalności, jednak dla trzech kobiet nic nie jest już takie samo. Wszystkie poniosły emocjonalne straty i znalazły się na rozdrożu, zmuszone do podjęcia decyzji, które zaważą na ich dalszym życiu.

Klara, najmłodsza z bohaterek, staje przed trudnym wyborem, czy dać szansę komuś, kto raz już zawiódł. Maks zachowuje się inaczej, ale nie sposób określić, jak trwała jest to zmiana. Łucja, jej babcia, mierzy się z podobnymi wątpliwościami, a jej sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Tylko u Ani, mamy Klary, wszystko układa się dobrze.

Ale czy pozorny spokój może być gwarancją stabilnego związku? Czy uda im się pokonać przeciwności i odważą się otworzyć na szczęście?

Krystyna Mirek: Autorka popularnych książek obyczajowych. Tworzy pogodne opowieści, choć nie ucieka od życiowych problemów i prawdy. Czytelniczki kochają ją za pełne optymizmu i dobrych emocji historie, pozwalające im utożsamiać się z bohaterkami. Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, gdzie uczyła języka polskiego. Pisanie było jej pasją, a stało się także sposobem na życie. Na swoim koncie ma ponad pięćdziesiąt powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Mama czwórki dzieci. Mieszka pod Krakowem.

Książka „Do trzech razy szczęście” Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 8 kwietnia.

