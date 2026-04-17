Polak wyrwał się z afrykańskiego więzienia! „Kongijskie piekło” Jarosława Kocemby i Mariusza Majewskiego

Wyprawa polskiego podróżnika Mariusza Majewskiego do Demokratycznej Republiki Konga nagle zmieniła się w koszmar. Zatrzymany bez powodu przez kongijskich żołnierzy został aresztowany, a następnie trafił do więzienia Makala, jednego z najcięższych zakładów penitencjarnych w całej Afryce.

Brak wody, głód, choroby, bezprawie, brutalna przemoc i śmierć były tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo i sabotaż oczekiwał na wyrok, którym mogła być kara śmierci. Uwolniony dzięki zabiegom dyplomatycznym i nagłośnieniu sprawy przez media wrócił do kraju, ale więzienne przeżycia okazały się tak ciężkie, że dopiero półtora roku później był w stanie się nimi podzielić. Swoją historię opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocembie, co pozwoliło odtworzyć zapis tamtych dramatycznych wydarzeń.

Mariusz Majewski. Podróżnik, przedsiębiorca oraz ojciec czwórki dzieci. Jako najmłodszy Polak odwiedził wszystkie kraje świata, docierając do miejsc trudno dostępnych i pomijanych przez turystów. Ustanowił rekord Guinnessa dotyczący najdłuższej doby w życiu człowieka (49 godzin) – to osiągnięcie, którego zgodnie z obowiązującymi zasadami nie można pobić.

Jarosław Kocemba. Łodzianin, rocznik 1994. Dziennikarz Wirtualnej Polski, piszący głównie o zagadnieniach polityki polskiej i międzynarodowej. Chętnie jednak sięga też po ludzkie historie, w których fascynuje go złożoność natury człowieka. W niezwykłych przeżyciach Mariusza Majewskiego dostrzegł pole do dalszej eksploracji, dlatego postanowił je opisać. Uwielbia podróżować, choć nie w tak ekstremalny sposób, o jakim traktuje poniższa książka. Kocha psy, góry i filmy Martina Scorsese.

