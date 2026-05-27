Książkowe niespodzianki z okazji dnia dziecka w całej Polsce. Ponad 1500 książek do zgarnięcia!

Informacja prasowa
2026-05-27 10:05

Już 31 maja w 134 miastach pojawią się paczki-niespodzianki z książkami dla dzieci. W ramach akcji #sowadzieciom wolontariusze Wydawnictwa Zielona Sowa rozdadzą ponad 1500 egzemplarzy znanych i lubianych tytułów.

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, więc nic dziwnego, że Wydawnictwo Zielona Sowa szykuje dla swoich czytelników olbrzymią niespodziankę. Od kilku lat wydawca organizuje akcję z okazji Dnia Dziecka pod nazwą #SowaDzieciom. Zielona Sowa, za pośrednictwem swoich wolontariuszy przekazuje paczki-niespodzianki w różne zakątki Polski.

W tym roku akcja odbędzie się 31 maja, a Zielona Sowa przekaże ponad 1500 książek, które zostaną ukryte w parkach, na placach zabaw, rynkach, starówkach oraz innych miejscach, które świetnie nadają się na rodzinne spacery. Tegoroczna akcja wspierana jest również przez niektórych parkach rozrywki. Pełną listę 134 miejscowości biorących udział w akcji znajdziecie na stronie Wydawnictwa Zielona Sowa.

W prezencie od Wydawnictwa pojawią się takie tytuły jak: uwielbiana przez wszystkich „Jadzia Pętelka”, piękne picturebooki ilustrowane przez Jima Fielda, książki z serii „Ciekawscy” Michała Łuczyńskiego czy wspaniała seria „Wszystko powiem babci” Joanny Jagiełło.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! Zielona Sowa obiecuje również pomagać w poszukiwaniach poprzez tropy przekazywane poprzez ich social media.

