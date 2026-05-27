Książkowe niespodzianki z okazji dnia dziecka w całej Polsce. Ponad 1500 książek do zgarnięcia!

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, więc nic dziwnego, że Wydawnictwo Zielona Sowa szykuje dla swoich czytelników olbrzymią niespodziankę. Od kilku lat wydawca organizuje akcję z okazji Dnia Dziecka pod nazwą #SowaDzieciom. Zielona Sowa, za pośrednictwem swoich wolontariuszy przekazuje paczki-niespodzianki w różne zakątki Polski.

W tym roku akcja odbędzie się 31 maja, a Zielona Sowa przekaże ponad 1500 książek, które zostaną ukryte w parkach, na placach zabaw, rynkach, starówkach oraz innych miejscach, które świetnie nadają się na rodzinne spacery. Tegoroczna akcja wspierana jest również przez niektórych parkach rozrywki. Pełną listę 134 miejscowości biorących udział w akcji znajdziecie na stronie Wydawnictwa Zielona Sowa.

i Autor: Wyd. Zielona Sowa/ Materiały prasowe

W prezencie od Wydawnictwa pojawią się takie tytuły jak: uwielbiana przez wszystkich „Jadzia Pętelka”, piękne picturebooki ilustrowane przez Jima Fielda, książki z serii „Ciekawscy” Michała Łuczyńskiego czy wspaniała seria „Wszystko powiem babci” Joanny Jagiełło.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! Zielona Sowa obiecuje również pomagać w poszukiwaniach poprzez tropy przekazywane poprzez ich social media.