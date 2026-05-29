Międzynarodowe Targi Książki Warszawie wystartowały. Kto i co czeka nas na PGE Narodowym?

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-05-29 11:58

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to doskonała okazja do spotkań z ulubionymi twórcami. W nadchodzący weekend Wydawnictwo Harde przygotowało bogaty program, a w nim spotkania z autorami literatury faktu, muzycznych autobiografii oraz wciągających powieści. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć autografy między innymi od Tomka Lipińskiego, twórców reportażu „Kongijskie piekło” czy nagradzanej autorki literatury młodzieżowej Kamili Kolińskiej.

Wydawnictwo Harde

i

Autor: Harde/ Archiwum prywatne

Wystartowały Międzynarodowe Targi Książki Warszawie i potrwają do 31 maja. Udział w nich potwierdzili uczestnicy reprezentujący 34 krajów nie zabraknie wśród nich autorek i autorów Wydawnictwa Harde. Sprawdźcie, kto i co czeka nas na PGE Narodowym.

Wydawnictwo Harde zaplanowało pięć spotkań weekendowych. Na stoisku 7/D9 będą na Was czekali:

  • W sobotę 30 maja w godz. 11:00 - 12:00 Tomek Lipiński z autobiografią „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”

Tomek Lipiński jest jednym z najbardziej charyzmatycznych głosów niezależnej muzyki w Polsce, współtwórcą zespołów Tilt i Brygada Kryzys. Muzyk, wokalista, autor tekstów, przez dekady pozostawał wierny swojej artystycznej drodze. Teraz po raz pierwszy czytelnicy mogą poznać jego historię w pełni – osobistą, szczerą i bez upiększeń. „Jeszcze będzie przepięknie”„Jeszcze będzie normalnie”, to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei.

Pełna muzyki i największych osobowości polskiej sceny undergroundowej opowieść o latach 80. i pierwszej dekadzie wolnej Polski. Plejada niezależnych artystów, historia kolejnych projektów artystycznych i największych przebojów polskiej sceny offowej. Opis rodzenia się pomysłów, tworzenia tekstów i kompozycji, wzlotów i upadków zarówno w kontekście artystycznym, jak i osobistym. Niezwykle szczery, refleksyjny i pełen autentyzmu zapis pokoleniowego doświadczenia, nierozerwalnie związanego z muzyką, która dawała nadzieję i jednocześnie rodziła bunt. Osobista podróż w głąb ludzkich marzeń, pragnień i lęków, która mimo licznych przeciwności, wciąż szepcze, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.

Polecany artykuł:

„Jeszcze będzie normalnie” Tomek Lipiński opowiada historię buntu, muzyki i pok…
  • W sobotę 30 maja w godz. 14:00 - 15:00 Mariusz Majewski i Jarosław Kocemba z reportażem „Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu”.

Książka opowiada o wyprawie polskiego podróżnika Mariusza Majewskiego do Demokratycznej Republiki Konga, która nagle zmieniła się w koszmar. Zatrzymany bez powodu przez kongijskich żołnierzy został aresztowany, a następnie trafił do więzienia Makala, jednego z najcięższych zakładów penitencjarnych w całej Afryce.

Brak wody, głód, choroby, bezprawie, brutalna przemoc i śmierć były tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo i sabotaż oczekiwał na wyrok, którym mogła być kara śmierci.

Uwolniony dzięki zabiegom dyplomatycznym i nagłośnieniu sprawy przez media wrócił do kraju, ale więzienne przeżycia okazały się tak ciężkie, że dopiero półtora roku później był w stanie się nimi podzielić. Swoją historię opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocembie, co pozwoliło odtworzyć zapis tamtych dramatycznych wydarzeń.

Polecany artykuł:

Polak wyrwał się z afrykańskiego więzienia! „Kongijskie piekło” Jarosława Kocem…
  • W sobotę 30 maja w strefie autorów, w godz.10:30 - 14:00 (stanowisko 5) i 15:00 - 18:00 (stanowisko 8) spotkacie Kamilę Kolińskę z serią No Better Friends

 – Sama, jako czytelniczka, uwielbiam takich bohaterów – tych, którzy mają warstwy. Takich, którzy okazują się być zupełnie inni, niż wydawało się na początku – mówiła w wywiadzie dla Harde. Jej czytelnicy podzielają to zdanie, zaczytując się w książkach z serii No Better Friends. „Genevieve nie mówiła wszystkiego” opowiada przejmującą historię o potrzebie bliskości, tajemnicy i dojrzewaniu do prawdy o samym sobie. „Benjamin nie potrafił zapomnieć” pokazuje, że nawet najsilniejsza przyjaźń wymaga odwagi, by przetrwać kryzys. Z kolei „Dominick nie zamierzał odpuścić” to historia o młodych ludziach, którzy muszą szybko dorosnąć — nawet jeśli wcale nie są na to gotowi. Kamila Kolińska, jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych autorek młodego pokolenia. Wielokrotnie nagradzana:

  • zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia
  • zwyciężczyni rankingu Opowiem ci 2025 w kategorii Booktube.
  • "Człowiek Książki" w plebiscycie Lubimyczytać.pl 2025

Polecany artykuł:

Odkryj sekrety nastolatków... „Genevieve nie mówiła wszystkiego”, Kamila Kolińs…
  • W sobotę 30 maja w godz. 16:00 - 17:00 Maja Kołodziejczyk autorka dylogii young adult.

„Czerwony Ptak. Wilczy dwór” to porywająca opowieść o wojnie, pamięci i pragnieniu odwetu. W świecie, gdzie wszystko jest iluzją, a prawda bywa najgroźniejszą bronią, nie wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto katem. Tom „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” jest kontynuacją tej emocjonującej powieści. Autorka pyta i sprawdza, czy w środowisku pozbawionym podstawowych dóbr jest jeszcze miejsce na miłość? Wracamy do brutalnych realiów okupowanej Ruby, by sprawdzić, czy Kail zdoła nie tylko przetrwać w tym okrutnym świecie, lecz także ocalić rodzinę?

  • W niedzielę 31 maja w godz.12:00 - 13:00  Sławomir Koper z cyklem książek historycznych.

Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów i prawie dziewięćdziesięciu książek (w sumie ponad milion sprzedanych egzemplarzy!). Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Serca czytelników podbiła jego przebojowa kolekcja o czasach PRL (Słynne pary, Żony i kochanki władzy, Po godzinach, Życie towarzyskie elit, Kartki z kalendarza, Wielcy szpiedzy oraz dwa tomy Przebojów PRL). Wszystkie te książki czekają na Was na stoisku 7/D9 na PGE Narodowym. Zapraszamy!

Pełen program targów obejmuje ponad 1500 wydarzeń – od spotkań autorskich i debat po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek. Integralną częścią targów są festiwale i pasma tematyczne, takie jak Festiwal Kryminalna Warszawa, Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Ojce i Dziatki”, YANA Festival, narodowe wystąpienia wydawców i twórców z Republiki Korei, Włoch, Norwegii, Ukrainy, Armenii czy Wolnej Białorusi. Ważnym elementem programu będą także prestiżowe nagrody literackie, w tym Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, IKAR czy konkursy Najpiękniejsze Książki Roku i ACADEMIA.

Polecany artykuł:

To na nich władza nie miała sposobu! Znasz ich? „PRL. Artyści niesforni” Sławom…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PGE NARODOWY
WYDAWNICTWO HARDE
TARGI KSIĄŻKI