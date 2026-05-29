Międzynarodowe Targi Książki Warszawie wystartowały. Kto i co czeka nas na PGE Narodowym?

Wystartowały Międzynarodowe Targi Książki Warszawie i potrwają do 31 maja. Udział w nich potwierdzili uczestnicy reprezentujący 34 krajów nie zabraknie wśród nich autorek i autorów Wydawnictwa Harde. Sprawdźcie, kto i co czeka nas na PGE Narodowym.

Wydawnictwo Harde zaplanowało pięć spotkań weekendowych. Na stoisku 7/D9 będą na Was czekali:

W sobotę 30 maja w godz. 11:00 - 12:00 Tomek Lipiński z autobiografią „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”

Tomek Lipiński jest jednym z najbardziej charyzmatycznych głosów niezależnej muzyki w Polsce, współtwórcą zespołów Tilt i Brygada Kryzys. Muzyk, wokalista, autor tekstów, przez dekady pozostawał wierny swojej artystycznej drodze. Teraz po raz pierwszy czytelnicy mogą poznać jego historię w pełni – osobistą, szczerą i bez upiększeń. „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”, to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei.

Pełna muzyki i największych osobowości polskiej sceny undergroundowej opowieść o latach 80. i pierwszej dekadzie wolnej Polski. Plejada niezależnych artystów, historia kolejnych projektów artystycznych i największych przebojów polskiej sceny offowej. Opis rodzenia się pomysłów, tworzenia tekstów i kompozycji, wzlotów i upadków zarówno w kontekście artystycznym, jak i osobistym. Niezwykle szczery, refleksyjny i pełen autentyzmu zapis pokoleniowego doświadczenia, nierozerwalnie związanego z muzyką, która dawała nadzieję i jednocześnie rodziła bunt. Osobista podróż w głąb ludzkich marzeń, pragnień i lęków, która mimo licznych przeciwności, wciąż szepcze, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.

W sobotę 30 maja w godz. 14:00 - 15:00 Mariusz Majewski i Jarosław Kocemba z reportażem „Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu”.

Książka opowiada o wyprawie polskiego podróżnika Mariusza Majewskiego do Demokratycznej Republiki Konga, która nagle zmieniła się w koszmar. Zatrzymany bez powodu przez kongijskich żołnierzy został aresztowany, a następnie trafił do więzienia Makala, jednego z najcięższych zakładów penitencjarnych w całej Afryce.

Brak wody, głód, choroby, bezprawie, brutalna przemoc i śmierć były tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo i sabotaż oczekiwał na wyrok, którym mogła być kara śmierci.

Uwolniony dzięki zabiegom dyplomatycznym i nagłośnieniu sprawy przez media wrócił do kraju, ale więzienne przeżycia okazały się tak ciężkie, że dopiero półtora roku później był w stanie się nimi podzielić. Swoją historię opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocembie, co pozwoliło odtworzyć zapis tamtych dramatycznych wydarzeń.

W sobotę 30 maja w strefie autorów, w godz.10:30 - 14:00 (stanowisko 5) i 15:00 - 18:00 (stanowisko 8) spotkacie Kamilę Kolińskę z serią No Better Friends

– Sama, jako czytelniczka, uwielbiam takich bohaterów – tych, którzy mają warstwy. Takich, którzy okazują się być zupełnie inni, niż wydawało się na początku – mówiła w wywiadzie dla Harde. Jej czytelnicy podzielają to zdanie, zaczytując się w książkach z serii No Better Friends. „Genevieve nie mówiła wszystkiego” opowiada przejmującą historię o potrzebie bliskości, tajemnicy i dojrzewaniu do prawdy o samym sobie. „Benjamin nie potrafił zapomnieć” pokazuje, że nawet najsilniejsza przyjaźń wymaga odwagi, by przetrwać kryzys. Z kolei „Dominick nie zamierzał odpuścić” to historia o młodych ludziach, którzy muszą szybko dorosnąć — nawet jeśli wcale nie są na to gotowi. Kamila Kolińska, jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych autorek młodego pokolenia. Wielokrotnie nagradzana:

zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia

zwyciężczyni rankingu Opowiem ci 2025 w kategorii Booktube.

"Człowiek Książki" w plebiscycie Lubimyczytać.pl 2025

W sobotę 30 maja w godz. 16:00 - 17:00 Maja Kołodziejczyk autorka dylogii young adult.

„Czerwony Ptak. Wilczy dwór” to porywająca opowieść o wojnie, pamięci i pragnieniu odwetu. W świecie, gdzie wszystko jest iluzją, a prawda bywa najgroźniejszą bronią, nie wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto katem. Tom „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” jest kontynuacją tej emocjonującej powieści. Autorka pyta i sprawdza, czy w środowisku pozbawionym podstawowych dóbr jest jeszcze miejsce na miłość? Wracamy do brutalnych realiów okupowanej Ruby, by sprawdzić, czy Kail zdoła nie tylko przetrwać w tym okrutnym świecie, lecz także ocalić rodzinę?

W niedzielę 31 maja w godz.12:00 - 13:00 Sławomir Koper z cyklem książek historycznych.

Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów i prawie dziewięćdziesięciu książek (w sumie ponad milion sprzedanych egzemplarzy!). Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Serca czytelników podbiła jego przebojowa kolekcja o czasach PRL (Słynne pary, Żony i kochanki władzy, Po godzinach, Życie towarzyskie elit, Kartki z kalendarza, Wielcy szpiedzy oraz dwa tomy Przebojów PRL). Wszystkie te książki czekają na Was na stoisku 7/D9 na PGE Narodowym. Zapraszamy!

Pełen program targów obejmuje ponad 1500 wydarzeń – od spotkań autorskich i debat po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek. Integralną częścią targów są festiwale i pasma tematyczne, takie jak Festiwal Kryminalna Warszawa, Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Ojce i Dziatki”, YANA Festival, narodowe wystąpienia wydawców i twórców z Republiki Korei, Włoch, Norwegii, Ukrainy, Armenii czy Wolnej Białorusi. Ważnym elementem programu będą także prestiżowe nagrody literackie, w tym Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, IKAR czy konkursy Najpiękniejsze Książki Roku i ACADEMIA.