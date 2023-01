Thriller „Córeczka” Magdaleny Adaszewskiej zainteresował producentów!

„Balsamistka” i jej prequel „Córeczka” to thrillery, które szarpią emocje. Nie boisz się patrzeć w mrok?

Magdalena Adaszewska: Mrok przeraża, ale on jest, na świecie i w życiu każdego z nas. I nie chodzi o ciemność, która pojawia się po zachodzie słońca czy zgaszeniu światła w pokoju. Chodzi o ciemność, która niszczy, z ofiary robi kata i odwrotnie. O ciemność, która pokazuje tę część ludzkiej duszy, charakteru, życia, historii, którą trudno udźwignąć. Nie uciekniemy od mroku i trudnych tematów. Bo nawet jeśli nie nosimy w sobie traumy z dzieciństwa, nie doświadczyliśmy bólu, cierpienia ze strony najbliższych, to słyszymy o nich, czytamy, albo pewnego dnia dowiadujemy się, że potworne rzeczy dzieją się za ścianą.

O tym chcesz mówić głośno?

M.A.: Uważam, że są tematy, na które nie można zamknąć oczu i udawać, że ich nie ma, bo są zbyt straszne, bo nie chcemy o nich wiedzieć, bo tak dla nas lepiej. Nie ma nic bardziej przerażającego niż krzywda dziecka. Tak naprawdę to o tym jest cała trylogia o balsamistce, której trzecia część ukaże się w marcu przyszłego roku – o skrzywdzonych dzieciach i o tym, kim stają się w dorosłym życiu.

W „Córeczce” pozwalasz nam patrzeć na świat oczami dziecka. Co dla Ciebie znaczy ta perspektywa?

M.A: Chciałam oddać głos tym, którzy bronić się nie mogą, nie potrafią, nie mają w sobie mocy i siły, albo po prostu ufają swoim bliskim i wierzą, że matka lub ojciec nie mają złych zamiarów, a nawet, jeśli robią coś nie tak, to przecież kochają, więc się im wybacza. Dziecko wybacza podłość, bo tak bardzo chce mieć tatę i mamę, tak bardzo chce mieć rodzinę, że jest gotowe dźwigać coś, czego nikt z nas nie chciałby doświadczyć, tylko po to, by mieć iluzję domu i czuć się kochanym. Dzieci są bezbronne. Trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy, by zobaczyć i usłyszeć ich krzywdę, być na to bardzo wyczulonym. Stale słyszymy o przemocy wobec dzieci, w domach, które powinny być azylem, kojarzyć się z ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. To mnie przeraża. Starałam się zapewnić mojej córce jak najlepsze dzieciństwo, więc kiedy słyszę, że przemoc wobec dzieci jest coraz większa, to serce rozrywa się na pół. Nie mogę przejść obok tego obojętnie.

Wyważyłaś drzwi do sukcesu. Powieściowy debiut i od razu sprzedane prawa do ekranizacji. Jakie to uczucie?

M.A: To było totalne zaskoczenie, wiadomość o zainteresowaniu największej polskiej stacji telewizyjnej moim thrillerem była czymś niesamowitym i całkowicie nieoczekiwanym. Zanim napisałam „Balsamistkę”, w moim życiu dokonało się wiele zmian. Musiałam budować je na nowo. Ta powieść stanowiła początek nowego. Nie pisałam jej jednak z nastawieniem na taki bieg wydarzeń i czułam się trochę, jak we śnie, gdy podpisywałam umowę o sprzedaży praw do ekranizacji. Gdy o tym myślę teraz, też czasem muszę się mocno uszczypnąć. To mi pokazało, że warto się w życiu otworzyć na nowe, odważyć się pójść całkiem inną drogą i zobaczyć, dokąd ta droga prowadzi.

