„Zioła życia. Przez naturę do szczęścia” - poradnik Anny Kosmali

Kiedy organizm zaczyna się buntować – zmęczeniem, bólem czy stresem – warto sięgnąć po siłę ziół. W swojej książce „Zioła życia. Przez naturę do szczęścia” Anna Kosmala uczy, jak na co dzień wspierać zdrowie naturalnymi sposobami. To przewodnik dla kobiet, które chcą poczuć się dobrze – fizycznie i emocjonalnie – i odzyskać wewnętrzną równowagę.

i Autor: Materiały prasowe Ziola zycia