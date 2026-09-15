Była żona wezwała byłego męża do naprawy pralki. „Drzwi otworzył jej nowy partner z listą usterek”

Po pracy jadę do byłej żony, bo obiecałem, że w awaryjnych sytuacjach pomogę.

Jej nowy partner wita mnie kartką z usterkami, zanim w ogóle powie „wejdź”.

Kartka z naprawami trafia na lodówkę, a ja słyszę kolejne „przy okazji…”.

W łazience wychodzi na jaw, że pralka nie cieknie już od tygodnia, a to był tylko pretekst.

Zostawiam numer hydraulika i mówię wprost, że rozwód obejmował też domofon.

„Obiecałem, że pomogę w nagłych sytuacjach. I to do mnie wróciło”

Mam 43 lata, pracuję w IT i z przyzwyczajenia lubię mieć wszystko ogarnięte. Może dlatego po rozwodzie trudno mi było przestać być tym gościem, który wszystko naprawi i zawsze wie, gdzie jest zawór. Z byłą żoną rozstaliśmy się spokojnie, bez awantur o talerze i głośnych trzasków drzwiami.

Ustaliliśmy, że jak będzie coś pilnego, to może zadzwonić. „Jak ci coś pęknie, zaleje albo przestanie działać, to daj znać” powiedziałem kiedyś i byłem z siebie zadowolony, że zachowuję się dojrzale. Z czasem to „pilne” zaczęło się rozciągać, ale ja też nie byłem święty. Czasem wolałem pojechać i zrobić piętnaście minut roboty, niż prowadzić długie rozmowy o tym, kto ma kogo prosić.

Tego dnia dostałem od niej krótkie: „Adam, pralka cieknie. Możesz wpaść?”. Było już późno, wracałem z biura i marzyłem o prysznicu i ciszy, ale w głowie już analizowałem, czy to wąż dopływowy, czy filtr. Wziąłem z bagażnika skrzynkę z narzędziami i pojechałem. No bo pralka to jednak awaria, nie dyskusja.

„Drzwi otworzył jej nowy facet. I od razu podał mi kartkę z rzeczami do zrobienia”

Na klatce pachniało jak zawsze, płynem do podłóg i smażoną cebulą od sąsiadów. Zadzwoniłem domofonem, usłyszałem brzęczyk i wszedłem na drugie piętro. Pod drzwiami poprawiłem tylko uchwyt od skrzynki, bo metal obijał mi się o udo.

Otworzył nie ona, tylko jej nowy facet. Widziałem go wcześniej może dwa razy, mignął mi na spacerze, raz na jakiejś szkolnej wywiadówce, kiedy jeszcze ogarnialiśmy sprawy związane z mieszkaniem. Stał w progu w skarpetkach, jakby mieszkał tu od lat.

Nawet nie powiedział „cześć”. Wyciągnął do mnie kartkę i rzucił: „Tu masz rzeczy do ogarnięcia, skoro już jesteś”. Kartka była złożona na pół, w kratkę, zapisana drobnym pismem. Przez chwilę stałem jak słup. Nie dlatego, że nie umiałem czytać, tylko dlatego, że nie wierzyłem, że on serio wręcza mi listę zadań.

- Przyszedłem do pralki, tak? Zapytałem, dalej stojąc na wycieraczce.

- No tak, ale przy okazji kran w kuchni kapie, domofon raz działa, raz nie, a w szafce w łazience zawias lata. Odpowiedział takim tonem, jakby to było oczywiste.

„Kartka z usterkami od razu zawisła na lodówce”

Wszedłem, bo głupio było zawrócić w progu. Poza tym chciałem zobaczyć, czy to jakiś kiepski żart. Była żona wyszła z kuchni i powiedziała tylko: „O, jesteś. Dzięki, że przyjechałeś”. Normalnie, jakbym wpadł pożyczyć cukier.

Jej nowy facet poszedł przodem i bez pytania przypiął kartkę magnesem do lodówki. Magnes był ich, taki z reklamą pizzerii, a kartka wyglądała jak wyjęta z zeszytu dziecka. Stałem przy lodówce i miałem wrażenie, że właśnie mi to wszystko wrzucili na głowę.

Zerknąłem na tę kartkę. „Kran kuchnia”, „zawias szafka”, „domofon”, „listwa przy podłodze odstaje”, i na końcu „pralka”. Zrobiło mi się dziwnie sucho w ustach, więc zapytałem możliwie spokojnie: „To co się dzieje z pralką?”.

Była żona machnęła ręką w stronę łazienki. „No, pod nią było mokro, wczoraj wycierałam. Pomyślałam, że może znowu wąż. Ty zawsze umiałeś”. W tym „zawsze” zabrzmiało coś, co pamiętałem z małżeństwa, taki automatyczny skrót do mojej odpowiedzialności.

„W łazience wyszło, że z pralką nic się nie dzieje. Chodziło o teściów”

W łazience było ciepło i wilgotno, jakby chwilę temu ktoś brał prysznic. Kucnąłem przy pralce, odsunąłem ją trochę i dotknąłem palcami kafelków przy odpływie. Suche, chłodne. Żadnej kałuży, żadnych śladów, nawet zaschniętego osadu po wodzie.

Odkręciłem filtr, puściłem płukanie i wsunąłem ręcznik papierowy pod wąż dopływowy. Po pięciu minutach ręcznik był czysty, a pralka mruczała jak zawsze. Wyszedłem z łazienki i miałem w głowie jedno: ktoś mnie ściągnął do problemu, którego nie ma.

- Pralka nie cieknie. Powiedziałem to w korytarzu.

- No bo ona tak czasem… wtrąciła była żona i nie patrzyła mi w oczy.

- Przestała tydzień temu, dodał jej partner, jakby mówił o czymś zupełnie normalnym. I wtedy powiedział wprost: „Wiesz, jutro przyjeżdżają teściowie. Chcemy mieć ogarnięte, a ty masz rękę do takich rzeczy”.

„Zrobiłem jedno. Reszty nie tknąłem”

Stałem w przedpokoju, a ta kartka na lodówce wyglądała jak normalne zlecenie. Chciało mi się i śmiać, i wkurzyć, ale stałem tylko jak wryty. Otworzyłem szafkę pod umywalką i zobaczyłem, że zawór przy pralce jest ledwo dokręcony. Dokręciłem go dwa obroty, dla świętego spokoju.

Potem wróciłem do lodówki i zdjąłem kartkę z magnesu. Trzymałem ją w ręku jak rachunek, który ktoś mi właśnie podsuwa. Nowy partner patrzył na mnie uważnie, jakby czekał, aż zacznę odhaczać punkty.

- Adam, no co ty, to chwila, powiedziała była żona tym miękkim głosem, którym kiedyś prosiła, żebym wyniósł śmieci.

- Pomyślałem, że skoro już jesteś, to bez sensu dzwonić po kogoś do domofonu, dorzucił.

„Zostawiłem numer hydraulika. I postawiłem granicę”

Odłożyłem kartkę na blat, już bez tego magnesu na lodówce. Wyjąłem telefon i znalazłem kontakt do hydraulika, z którego korzystaliśmy w firmie. Pokazałem im ekran i powiedziałem: „To jest człowiek od kranu i od pralki, jakby co”.

Była żona westchnęła, jakby to ja właśnie robił problem. Jej partner skrzywił się. „Serio nie możesz tego ogarnąć? Przecież umiesz”. Spojrzałem na niego i odpowiedziałem spokojnie. Sam się zdziwiłem, że potrafię to powiedzieć bez nerwów.

- Rozwód obejmował też domofon. Pralkę sprawdziłem, zawór dokręciłem. Resztę ogarnijcie normalnie.

W przedpokoju zapadła cisza, taka krótka, ale konkretna. Założyłem buty, wziąłem skrzynkę z narzędziami i wyszedłem, zanim ktokolwiek wymyślił kolejny argument. Dopiero na dole poczułem, że mogę normalnie odetchnąć. Jakbym wyszedł z mieszkania, w którym cały czas było duszno.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.