Teściowa zamówiła synowej sesję ciążową. „Brzucha nie było, ale ona miała już sukienkę”

Lena jest w ósmym tygodniu ciąży i chce zatrzymać tę wiadomość na razie dla siebie i męża

Teściowa znajduje wydruk USG i następnego dnia sama ustala termin sesji ciążowej

W mieszkaniu pojawia się biała sukienka i wisi na drzwiach szafy, jakby miała mi codziennie przypominać, co mam zrobić

Okazuje się, że teściowa opłaciła makijaż i fryzurę, a do tego zaprosiła ciotki na zdjęcie „trzech pokoleń”

Lena odwołuje sesję i prosi męża, żeby pierwszy raz nie usprawiedliwiał matki jej „radością”

W cukierni udawałam, że wszystko jest normalnie

Pracuję w małej cukierni na osiedlu, w tej z zaparowaną witryną i zapachem kawy. Tego ranka kręciłam krem do karpatki i starałam się oddychać przez usta, bo zapach masła nagle robił ze mną dziwne rzeczy. Na zapleczu oparłam dłonie o blat, policzyłam do dziesięciu i dopiero wróciłam na salę z tacą ptysiów.

Byłam w ósmym tygodniu. To brzmiało dla mnie jak jakiś kod, a ja dalej nie byłam pewna, czy w ogóle wolno mi się cieszyć. Z Mateuszem, moim mężem, mówiliśmy o tym szeptem, jakby ktoś mógł podsłuchać przez ściany nowego mieszkania.

Ustaliliśmy, że powiemy rodzinie dopiero po kolejnej wizycie. I dopiero wtedy, kiedy ja przestanę sprawdzać papier po każdym wyjściu do toalety. Miałam wrażenie, że potrzebuję najpierw oswoić tę wiadomość w środku siebie, zanim stanie się tematem do toastów. Mateusz przytaknął, a potem dodał tylko: „Tylko mamie będzie trudno nie mówić”.

Teściowa znalazła wydruk USG, chociaż był schowany

Teściowa ma klucz do naszego mieszkania, bo jak mówi, „na wszelki wypadek”. Nie protestowałam, kiedy Mateusz jej go dał. Byliśmy świeżo po ślubie i wydawało mi się, że tak po prostu trzeba. Zresztą Dorota potrafiła być miła, tylko ta jej miłość miała formę organizowania.

W sobotę wpadła, kiedy byłam w pracy. Mateusz zszedł na chwilę do piwnicy po kartony. Wrócił później i powiedział, że mama „trochę posprzątała”, bo „nie mogła patrzeć na bałagan”. Zauważyłam, że w szufladzie pod dokumentami coś jest inaczej ułożone, ale wcisnęłam to w kąt głowy.

Wydruk USG schowałam jak coś zakazanego. Złożyłam go na trzy i wsunęłam do teczki z umową najmu. Nie po to, żeby przed nią ukrywać, tylko żeby mnie nie kusiło ciągłe wyciąganie i patrzenie, czy to nadal jest prawdziwe. Następnego dnia Dorota zadzwoniła do Mateusza. Mówiła tak podekscytowana, że słyszałam ją nawet bez głośnika.

Mateusz kręcił się po kuchni i na zmianę mówił „no, mamo” i „spokojnie”. Kiedy się rozłączył, przytulił mnie od tyłu, ale jego ręce były napięte. „Ona coś podejrzewa” powiedział, jakby chodziło o niespodziankę urodzinową, a nie o moją ciążę i mój strach.

Teściowa wysłała mi zdjęcie sukienki i termin sesji

Po pracy usiadłam na kanapie z herbatą z imbirem, bo tylko to byłam w stanie wypić. Telefon zawibrował i na ekranie wyskoczyło zdjęcie. Biała sukienka, taka koronkowa, z marszczeniem na brzuchu, rozłożona na łóżku jakby już czekała na właścicielkę.

Pod spodem Dorota napisała: „Kochanie, 10:30, studio na Karmelickiej, fotografka jest cudowna. Sukienkę mam, wianek też. Będzie jak z Pinteresta”. Zrobiło mi się gorąco, ale nie tak jak przy mdłościach, tylko jak przy złości, której nie wypada mieć.

Spojrzałam na Mateusza. Odruchowo się uśmiechnął, jakby to była świetna wiadomość. Powiedział: „No widzisz, mama się cieszy”. Przełknęłam i odłożyłam kubek tak ostrożnie, że aż mnie rozbawiło, jak bardzo kontroluję ruchy.

- Dorota umówiła mi sesję ciążową, a ja jeszcze nawet nie powiedziałam o ciąży mojej mamie.

- Ona chciała dobrze, Lena. Po prostu ją poniosło.

- Mnie też czasem ponosi, tylko ja potrafię się zatrzymać, bo zwyczajnie się boję.

Ta sukienka wisiała u nas na widoku

Następnego dnia Dorota wpadła do nas „na chwilę”. Weszła jak do siebie, w jednej ręce miała siatkę, w drugiej pokrowiec. Nie zdążyłam nawet zdjąć butów, a ona już rozpięła pokrowiec i wyjęła tę białą sukienkę. Miała minę, jakby właśnie przyniosła mi rozwiązanie wszystkich problemów.

Powiesiła ją na drzwiach szafy w naszej sypialni. Zrobiła krok do tyłu, przekrzywiła głowę i powiedziała: „Zobacz, jaka śliczna. Brzucha jeszcze nie ma, ale będzie, a na zdjęciach zawsze można ręce ułożyć”. To jej „zawsze można” zabrzmiało tak, jakby już kombinowała, jak mnie obejść.

Przez resztę dnia omijałam sypialnię. Kiedy musiałam wejść po sweter, widziałam ją pierwszą. Biała, czysta, jak z reklamy. A ja w środku miałam tylko niepokój i listę rzeczy, które mogą pójść nie tak.

Wieczorem Mateusz próbował obrócić to w żart. Powiedział, że „będzie fajna pamiątka”, że „mama już taka jest”. Słuchałam go, po czym wzięłam sukienkę, zdjęłam ją z drzwi i położyłam na krześle. Chciałam, żeby chociaż na chwilę zniknęła mi z oczu.

Teściowa wrzuciła to na rodzinny czat i zaprosiła ciotki

Rano dorzuciła kolejną wiadomość, tym razem na rodzinny czat, gdzie byli wszyscy: jego siostry, dwie ciotki, nawet kuzynka z Anglii. „Kochani, robimy małą sesję. Będzie zdjęcie trzech pokoleń, fotografka się zgodziła, przyjedźcie punktualnie”. Serce mi przeskoczyło, bo ja żadnej zgody nie dawałam.

Zanim zdążyłam odpisać, posypały się reakcje. „O matko, wreszcie!”, „Ale super!”, „Jaką sukienkę wybrałaś?”. Patrzyłam na ekran jak w coś obcego. Litery dosłownie skakały mi przed oczami.

Mateusz zadzwonił do niej z kuchni. Słyszałam tylko urywki, bo mówił ciszej niż zwykle. Tym swoim tonem, który zawsze ma przy mamie. „Mamo, ale my nie mówimy jeszcze wszystkim” i po chwili „no wiem, że się cieszysz”.

Kiedy się rozłączył, rzucił tylko, że Dorota opłaciła też makijaż i fryzurę, bo „na zdjęciach trzeba wyglądać”. Dodał to tak, jakby informował, że w lodówce jest już mleko. A mnie uderzyło, że ona wydała pieniądze, żeby trudniej było mi powiedzieć „nie”.

Odwołałam sesję

Usiadłam przy kuchennym stole i wybrałam numer, który Dorota wkleiła w wiadomości. Palec mi drżał, kiedy nacisnęłam „zadzwoń”. W tle buczała lodówka, a ja słyszałam swoje własne oddychanie, jakby było za głośne.

Powiedziałam fotografce wprost, że sesję umówiono bez mojej zgody i że ja się na nią nie pojawię. Kobieta po drugiej stronie chwilę milczała, a potem odpowiedziała normalnie, bez oceniania. „Oczywiście, rozumiem. Proszę się nie martwić, sprawę rozliczę z osobą, która wpłaciła zaliczkę”.

Dorota zadzwoniła niemal od razu. Na ekranie wyskoczyło jej imię. Pomyślałam, że jeśli teraz nie odbiorę, to już zawsze będę tą, która ucieka. Odebrałam i zanim zdążyła się rozpędzić, powiedziałam spokojnie, że sesji nie będzie.

- Jak to nie będzie? Ja już wszystko przygotowałam, dziewczyny się cieszą, wianek jest gotowy

- Doroto, to jest dla mnie za wcześnie. Boję się i nie chcę tego teraz ogłaszać.

- Ale przecież to radosne! Nie możesz tak myśleć. Ja bym oddała wszystko, żeby wtedy mieć takie zdjęcia

Kiedy odłożyłam telefon, Mateusz stał w drzwiach kuchni i patrzył na mnie inaczej niż zwykle, jakby dopiero teraz zobaczył, że to nie jest drobna sprzeczka. Powiedziałam mu, że potrzebuję, żeby tym razem nie usprawiedliwiał jej „radością”, tylko jasno powiedział, że to my decydujemy. On skinął głową, podszedł i zdjął białą sukienkę z krzesła, schował ją do szafy i zamknął drzwi, jakby domykał temat.

Nie było wielkiego pojednania. Dorota obraziła się na kilka dni, w komunikatorze zapadła cisza, a ja w końcu mogłam usiąść na łóżku i poczuć, że to, co dzieje się we mnie, nie musi mieć jeszcze publiczności. Wieczorem Mateusz napisał do rodziny krótką wiadomość: że prosimy o spokój i na razie nic nie ogłaszamy. A ja po raz pierwszy od tygodnia zasnęłam bez tej sukienki w głowie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.