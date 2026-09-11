Partnerka kupiła im dwa groby obok siebie. „Byliśmy razem od czterech miesięcy”

Jerzy, 58-letni wdowiec i kierowca szkolnego busa, zaczyna znowu wychodzić do ludzi dzięki potańcówkom dla seniorów

Danuta po czterech miesiącach związku zaprasza go na cmentarz i pokazuje dwa wykupione miejsca

Dwie metalowe tabliczki z numerami kwater robią na nim większe wrażenie niż obrączka

Na ławce przy alejce Jerzy dowiaduje się, że Danuta wpisała go w dokumentach pogrzebowych

Oddaje jej kopię papierów i stawia warunek: tańce tak, wspólny grób kiedyś albo wcale

„Na parkiecie było mi lżej niż w mieszkaniu po pracy”

W tygodniu mam prostą trasę. Rano szkoła, potem przedszkole, po południu znowu szkoła. Dzieciaki znają mnie z imienia, a ja znam ich plecaki i te wieczne teksty typu: „Panie Jurek, a czemu autobus śmierdzi kanapką?”. No i ten hałas, który jakoś trzyma mnie przy życiu.

Gorzej było po pracy. Mieszkanie po żonie miało swoje dźwięki. Zegar w kuchni, lodówkę, która strzelała, jakby się obrażała, i tę ciszę w sypialni. Przez długi czas po prostu siadałem i gapiłem się w telewizor, nawet nie wiedząc, co leci.

Na potańcówkę do domu kultury namówił mnie kolega z postoju. „Idź, chłopie, przynajmniej się ruszysz” rzucił, jakby gadał o badaniu krwi. Poszedłem z przekory, w koszuli, której nie zakładałem od komunii syna.

Danuta stała przy stoliku z herbatą i śmiała się tak, że aż ludzie odwracali głowy. Najpierw był jeden taniec, potem drugi, a na koniec wyszliśmy przed budynek złapać powietrze. Powiedziała: „Fajnie pan prowadzi, nie szarpie pan”, a ja pierwszy raz od dawna poczułem, że nie muszę nikomu udowadniać, że mam prawo się uśmiechnąć.

„Danuta miała plan na wszystko, nawet na moją kurtkę”

Z Danutą spotykaliśmy się zwyczajnie, bez wielkich deklaracji. Spacer po parku, kawa w barze mlecznym, czasem kino, jak było coś nie za głośnego. Miała w sobie energię, której mi brakowało, i to mnie wciągało.

Tylko że ona musiała mieć wszystko poukładane. Potrafiła przestawić mi kubek na stole, bo „tak będzie wygodniej”, albo poprawić kołnierz kurtki, jakbym szedł na apel. Niby drobiazgi, ale po chwili człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze troska, czy już kierownictwo.

Raz, kiedy wyjąłem z kieszeni paragon za paliwo, zerknęła na kwotę i powiedziała: „O, kochanieńki, ty musisz mądrzej tankować”. Uśmiechnąłem się, bo mówiła to z tym swoim ciepłym „kochaniutkim”, ale w środku coś mi się spinało.

Mimo to było mi z nią dobrze. Nie wymagała, żebym wyrzucił zdjęcia żony, nie robiła scen o wspomnienia, tylko czasem dotykała ramki i mówiła cicho: „Była ładna”. Myślałem, że jak się człowiek nie spieszy, to wszystko się samo ułoży.

„Na miesięcznicę zamiast kolacji powiedziała: jedziemy na cmentarz”

Cztery miesiące minęły szybko, bardziej jak seria spotkań niż jakiś etap życia. W dzień naszej „miesięcznicy”, jak to Danuta nazwała, napisała mi rano: „Ubierz się cieplej, mam niespodziankę”. Myślałem, że pojedziemy do jakiejś restauracji albo że zaciągnie mnie do jakiegoś sklepu, bo lubiła takie wypady.

Podjechała pod blok swoim małym autem i zamiast do miasta skręciła w stronę parafialnego cmentarza. Zanim zdążyłem zapytać, po co, uśmiechnęła się tylko i powiedziała: „Nie rób takiej miny, to ważne”.

Na cmentarzu było mokro, alejki miały ten jesienny zapach liści i wosku. Danuta prowadziła mnie pewnie, jakby była tu co tydzień. Zatrzymała się przy świeżo wygrabionym kawałku ziemi, gdzie wystawały dwie metalowe tabliczki z numerami kwater.

Pochyliła się, przetarła jedną rękawiczką tabliczkę i powiedziała: „Widzisz? Dwa obok siebie. Opłacone. Żebyś wiedział, że ja mówię serio”. Patrzyłem na te numery i miałem wrażenie, że ktoś mi nagle podał do ręki cudzy ciężar.

„Stałem między tabliczkami i nie umiałem znaleźć właściwej miny”

Próbowałem zachować spokój, bo Danuta czekała na reakcję jak dziecko na prezent. W gardle miałem sucho, a w głowie przewijał mi się grób żony, znicze, moje dzieci, które kiedyś tam staną. I teraz jeszcze to, dwa miejsca obok, jakbyśmy już wszystko podpisali.

Powiedziałem ostrożnie: „Danusia, ale my jesteśmy ze sobą dopiero chwilę”. Ona od razu, bez wahania, powiedziała: „Chwila to jest pięć minut, a nie cztery miesiące. Ludzie się całe życie mijają i nic z tego nie mają”.

Chciałem żartować, żeby to rozbroić. Mruknąłem: „Wiesz, ja to raczej myślałem, że na miesięcznicę to się kupuje ciastko, a nie działkę”. Uśmiała się, ale tak krótko, jakby nie była pewna, czy ja naprawdę żartuję.

Usiedliśmy na ławce przy alejce, obok kosza pełnego zwiędłych chryzantem. Danuta zaczęła tłumaczyć, że lubi mieć wszystko zabezpieczone. Że po jej mężu była „bieganina po urzędach” i że nie chce tego przechodzić drugi raz. Słuchałem, kiwałem głową, tylko dłonie miałem zaciśnięte na kolanach tak, że aż zbielały knykcie.

„Wyciągnęła teczkę i powiedziała, że już jestem w papierach”

Kiedy myślałem, że to już koniec atrakcji, Danuta sięgnęła do torby i wyjęła cienką teczkę z gumką. Na cmentarzu taka teczka wygląda dziwnie, jakby ktoś przyniósł papiery do kościoła. Rozpięła ją spokojnie, jakbyśmy siedzieli w przychodni.

Pokazała mi kartkę z pieczątką i powiedziała: „Tu jest osoba do kontaktu. Wpisałam ciebie, Jerzyk. W razie czego, żeby było wiadomo, do kogo dzwonić”. To jej „w razie czego” zabrzmiało tak, jakby dało się tym załatwić temat śmierci.

Poczułem, jak mnie ściska w klatce, ale nie z rozczulenia. Ktoś, kogo znam cztery miesiące, właśnie zrobił ze mnie numer „do kontaktu” na wypadek śmierci. I nawet nie zapytał.

Danuta ciągnęła: „To tylko formalność, przecież my i tak…”. Ucięła, bo zobaczyła moją twarz. Pierwszy raz od kiedy ją znałem, speszyła się i zaczęła składać dokumenty nerwowo, jakby papier nagle parzył.

„Oddałem kopię dokumentu i powiedziałem: tańce tak, grób później”

Nie krzyczałem. Jakoś głupio krzyczeć na cmentarzu. Wziąłem od niej tę kartkę, przeczytałem jeszcze raz swoje imię i nazwisko w rubryce, której nie powinno tam być. Potem wyjąłem z portfela długopis, przekreśliłem to i wpisałem jej córkę. Z nią ma kontakt, nawet jeśli czasem się kłócą.

Danuta spojrzała na mnie, jakbym jej zabrał coś ważnego. W końcu powiedziała cicho: „Ty się mnie boisz?”. Pokręciłem głową i odpowiedziałem najprościej, jak umiałem: „Nie ciebie. Tego tempa”.

- Ja chciałam dobrze, Jerzyk. Ja tylko chciałam, żebyś się poczuł ważny.

- Czuję się ważny, kiedy mnie pytasz, a nie wpisujesz w rubrykę.

Wyjąłem telefon i zrobiłem zdjęcie kartki, żeby mieć na wszelki wypadek. Potem oddałem jej kopię, którą miała w teczce. Powiedziałem: „Chętnie pójdę z tobą na tańce. Ale własny grób wybiorę później, albo wcale. I proszę, nie rób mi takich prezentów”.

Wracaliśmy do samochodu wolniej, już bez prowadzenia za rękaw. Danuta milczała, tylko raz zapytała: „To co ja mam teraz z tym miejscem zrobić?”. Odpowiedziałem: „Zostaw. Może kiedyś będzie ci potrzebne. Ale nie jako argument po czterech miesiącach”.

Wieczorem wróciłem do domu, rzuciłem klucze na blat i zrobiłem sobie herbatę w tym samym kubku, który ona zawsze przestawiała. W sobotę naprawdę poszliśmy na potańcówkę, choć było trochę sztywno. A kiedy orkiestra zagrała wolnego, Danuta spojrzała na mnie ostrożnie i powiedziała: „Dobrze, to prowadź, ale powoli”. I tym razem oboje wiedzieliśmy, o co prosimy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.