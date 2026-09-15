Premia męża zadzwoniła w kieszeni żony. „W pracy podał mój numer jako swój”

Joanna odbiera w salonie telefon z kadr firmy męża. Słyszy o wysokiej premii.

Kadrowa prosi o numer konta, bo w papierach jako kontakt widnieje tylko numer żony

Mąż od tygodni powtarza w domu, że w firmie tną koszty i o żadnych dodatkowych pieniądzach nie ma mowy

Kadry mówią, że mąż sam zmienił numer kontaktowy. Wytłumaczył to tym, że żona podobno gubi jego dokumenty.

Wieczorem Joanna kładzie telefon na stole i pyta, ile jeszcze rzeczy ma „zadzwonić” przypadkiem

„Proszę pani, dzwonimy z kadr. Chodzi o premię męża”

U Moniki w salonie pachniało olejkiem cytrynowym, a ja siedziałam jak zamurowana, bo kończyła mi skórki. Miałam na sobie swój roboczy fartuch z kieszeniami, bo często po pracy wpadam do niej od razu. Telefon zwykle trzymam w torebce, ale tym razem wsunęłam go w kieszeń, żeby mi nie spadł z krzesła.

Nagle zawibrował. Obcy numer. Pierwsza myśl: szkoła, świetlica, może znowu ktoś się przewrócił na wuefie. Skinęłam do Moniki, że odbieram, i przyłożyłam telefon do ucha, uważając, żeby nie dotknąć świeżego lakieru.

„Dzień dobry, dział kadr firmy Wektor. Czy rozmawiam z panem Marcinem Nowakiem?” Nie dała mi nawet wtrącić słowa: „Chodzi o premię kwartalną. Chcemy pogratulować i ustalić, na jakie konto ma pójść przelew, bo mamy tylko ten numer kontaktowy”.

Zrobiło mi się nagle gorąco, jakbym siedziała tuż pod tą lampą. „Chyba pomyłka. Jestem Joanna, żona Marcina” powiedziałam. Monika spojrzała na mnie z uniesionymi brwiami. W słuchawce zapadła krótka cisza, taka biurowa, z szelestem papieru.

Kwota padła tak spokojnie, jakby chodziło o zwrot za benzynę

Kadrowa już chciała kończyć rozmowę, ale zanim się rozłączyła, dorzuciła: „Premia jest już naliczona. Piętnaście tysięcy brutto. Potrzebuję tylko potwierdzenia numeru konta”. To nie była suma, którą można pomylić z czymkolwiek. Ta liczba stanęła mi przed oczami.

W domu od tygodni słyszałam, że ratę kredytu trzeba „jakoś przetrzymać”. Marcin chodził obrażony na cały świat, kręcił głową przy lodówce i powtarzał, że w firmie ścisk, cięcia i żadnych dodatków. Ja kombinowałam godziny u klientek, żeby dorobić, a dzieciom tłumaczyłam, że na nowe buty do piłki poczekamy do wypłaty.

Udawałam spokój, chociaż w środku mnie nosiło. „Proszę pani, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Czy może pani powiedzieć, z jakiego działu jest mój mąż?” zapytałam możliwie najspokojniej.

„Logistyka. Zmiana popołudniowa. Kierownik odcinka” odpowiedziała bez wahania. Tego już nie dało się zrzucić na omyłkę. Monika odsunęła moją dłoń od lampy i cicho powiedziała: „Dokończymy później?”, a ja tylko kiwnęłam głową.

Wcisnęłam słuchawkę mocniej, bo usłyszałam, co wpisał w dokumentach

„Skoro pani jest żoną, to proszę mu przekazać, że pilnie musi potwierdzić konto. Bez danych mamy blokadę wypłat” mówiła kadrowa. Z jej tonu wynikało, że to rutyna, ktoś spóźnił papiery, ktoś nie odpisał na maila. Ręce zaczęły mi drżeć, a ja miałam na nich jeszcze folię i pył po piłowaniu.

Wtedy zapytałam wprost: „Dlaczego państwo macie mój numer?” Sama się zdziwiłam, że umiem to powiedzieć tak prosto. Kadrowa westchnęła, jakby otworzyła kolejną teczkę, której nie chciała otwierać.

„Pan Marcin w zeszłym miesiącu poprosił o zmianę numeru kontaktowego” odpowiedziała. „Napisał, że żona gubi mu dokumenty i że tak będzie bezpieczniej. Żebyśmy dzwonili na ten numer, bo on ma telefon ciągle wyciszony”.

Poczułam wstyd, zupełnie nie na swoim miejscu, jakbym ja coś zawaliła. Przed oczami stanęła mi scena sprzed dwóch tygodni, kiedy szukał swojej teczki z umową i rzucił w kuchni, że „jak zwykle wszystko przekładam”. Wtedy nawet przeprosiłam, chociaż nie ruszałam jego papierów od miesięcy.

Poprosiłam kadry, żeby napisali do niego. Pierwszy raz nie próbowałam go ratować

Przez chwilę miałam odruch, żeby to jakoś odkręcić. Żeby podać jej numer konta, dopilnować, żeby przelew doszedł, a potem w domu zrobić mu awanturę, ale tak, żeby wyszło „na miękko”. Tak jak robi się z dziećmi, kiedy coś przeskrobią, tylko tu chodziło o dorosłego faceta i pieniądze, które miały być nasze.

„Proszę tego ze mną nie omawiać” powiedziałam. Głos zadrżał mi dopiero na końcu. „Wyśle pani informację na mail mojego męża, dobrze? On jest pracownikiem, ja nie będę nic potwierdzać”. Kadrowa od razu złagodniała, jakby dopiero teraz zorientowała się, że to nie jest zwykła sprawa.

„Oczywiście, przepraszam za kłopot. Proszę mu tylko przekazać, że ma czas do jutra, do dwunastej” powiedziała. Podziękowałam, rozłączyłam się i przez chwilę patrzyłam na ekran z czarną plamą po rozmowie, jakby mógł mi coś jeszcze dopowiedzieć.

Monika przyniosła mi wodę i usiadła obok, a ja próbowałam się uśmiechnąć. „To chyba nie twoja sprawa… co?” rzuciła ostrożnie. A po jej minie widziałam, że myśli: nie odpuszczaj. Wzięłam łyk i aż mnie zdziwiło, że woda ma taki metaliczny posmak.

W kuchni gadał o tym, jak wszystko drożeje, a ja patrzyłam na jego ręce

Do domu wróciłam wcześniej, z niedokończonymi paznokciami, w czapce naciągniętej nisko na czoło. Dzieci siedziały nad zadaniami, w tle leciała bajka, a Marcin stał przy blacie i kroił coś na patelnię. Wszystko wyglądało normalnie, co było w tym najbardziej wściekające.

Zaczął od razu, jakby czekał na moment, żeby ponarzekać. „Widzisz, wszystko drożeje. W pracy też. A premii żadnych, tylko wymagania” powiedział i nawet nie spojrzał mi w twarz. Wziął sól, potrząsnął nią w powietrzu i nagle zobaczyłam, jak pewnie on to mówi.

W kieszeni miałam telefon, ten sam, który dzwonił u Moniki. Czułam go w kieszeni jak kamień. Jakby zamiast baterii siedziało w nim te piętnaście tysięcy. Dzieci coś zapytały o kolację, odpowiedziałam automatem, a w głowie układałam sobie tylko jedno zdanie.

Położyłam telefon na kuchennym stole, tak żeby ekran był do góry. Nie krzyczałam, bo dzieci były obok, powiedziałam cicho: „Dzisiaj dzwoniły kadry z Wektora. Gratulowały ci premii”. Marcin zastygł z łopatką nad patelnią, jakby ktoś mu odciął dźwięk.

Zapytałam spokojnie, ile jeszcze rzeczy ma zadzwonić przypadkiem

Powiedział: „Jakie kadry? O czym ty mówisz? To jakieś oszustwo. Teraz każdy dzwoni z różnych numerów”.

Odpowiedziałam: „Podała nazwę działu, twoje stanowisko i kwotę. I że sam zmieniłeś numer kontaktowy, bo ja podobno gubię dokumenty”.

Marcin prychnął: „No bo gubiłaś, pamiętasz umowę od internetu? Szukałem tydzień. A ja nie mam czasu latać po biurach, to podałem twój numer, bo ty odbierasz”.

„Czyli mam też udawać, że nie słyszę o piętnastu tysiącach, kiedy mówisz dzieciom, że na buty poczekają?” zapytałam.

Wtedy wreszcie spojrzał mi w oczy. Nie wyglądał jak ktoś, kto ma wyrzuty sumienia. Raczej jak człowiek, którego własny numer właśnie dogonił. „To nie jest tak, jak myślisz” powiedział i od razu zaczął mieszać w patelni, jakby to go ratowało.

Usiadłam przy stole i przesunęłam telefon bliżej niego, jak dowód. Powiedziałam: „Powiedz mi, gdzie te pieniądze miały iść. Na jakie konto. Na co. Po co był ten numer?”. W kuchni było słychać tylko skwierczenie i odgłos bajki, a ja nagle poczułam, że to nie jest rozmowa o jednej premii.

Marcin przyznał, że chciał odłożyć na czarną godzinę. Że u nas wszystko idzie na raty i jedzenie, a on chciał mieć coś swojego. Powiedział to szybko, z pretensją, jakby to ja mu zabraniałam oddychać. A ja pamiętałam, jak dwa dni wcześniej zaproponowałam, że ograniczę sobie klientki w weekend, bo on wygląda na zmęczonego, i usłyszałam, że „nie ma z czego”.

Nie miałam wielkiej puenty ani teatralnego wyjścia z domu. Wstałam, wzięłam telefon i położyłam go z powrotem na stole, między zeszytami dzieci a jego talerzem. Tak, żeby to leżało między nami. Powiedziałam: „Ile jeszcze rzeczy ma zadzwonić przypadkiem, żebym dowiedziała się, jak żyjemy?”

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.