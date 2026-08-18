"Chciałem zrobić niespodziankę żonie i pomalowałem salon. Teraz śpimy osobno"

„W sklepie budowlanym poczułem się jak facet z planem”

W tygodniu jeżdżę po zgłoszeniach. Serwis, naprawy, a czasem klient stoi mi nad głową i tłumaczy, jak mam przykręcić śrubkę. Dlatego wolny weekend to dla mnie luksus. Nikt nic ode mnie nie chce i mogę w końcu coś zrobić na spokojnie. Miałem konkretny plan: odświeżyć salon. Na jednej ścianie były przetarcia od krzeseł, a przy włączniku brudne smugi od palców.

Magda wyjechała rano w delegację. „Wrócę późno, nie czekaj z kolacją” rzuciła w przedpokoju, z laptopem pod pachą. Pocałowałem ją w policzek i zanim zamknęła drzwi, zobaczyłem, że jest zmęczona tym tygodniem, jakby cała była spięta w ramionach.

W markecie budowlanym czuć było drewno, chemię i ten suchy kurz z działu z płytami. Chodziłem między półkami i czułem, że robię coś „dla nas”. Wybrałem oliwkową farbę. Intensywną, trochę wojskową, ale w mojej głowie była nowoczesna i praktyczna, bo nie widać na niej od razu każdego dotknięcia.

Kasjerka nabiła paragon, a ja odruchowo włożyłem go do kieszeni kurtki. Puszka była ciężka i zimna. Głupie, ale to dawało mi jakąś satysfakcję, jakbym wracał do domu z konkretną robotą. Po drodze do auta myślałem, że Magda wejdzie i powie: „O, wreszcie”, że będę miał ten jej krótki uśmiech, kiedy coś idzie po jej myśli.

„Salon zamieniłem w plac budowy, zanim zrobiłem sobie kawę”

Obudziłem się wcześnie, bez budzika. Zrobiłem kawę, ale wypiłem ją na stojąco, bo już mnie nosiło. Rozsunąłem zasłony, wpuściłem światło i dopiero wtedy zobaczyłem te wszystkie drobne rysy, które na co dzień się ignoruje.

Przesunąłem kanapę, wyniosłem stolik na korytarz, dywan zwinąłem w rulon. Zawsze mam satysfakcję z takich rzeczy, bo tu wszystko jest proste: taśma, folia, wałek, równy pas. W tle grało radio, leciały jakieś sobotnie gadki, a ja czułem, że mam to pod kontrolą.

Gdy zacząłem malować, oliwkowy kolor wyglądał jeszcze mocniej niż na próbniku. Pierwsze pociągnięcia wałkiem zostawiały mokre smugi, które po chwili robiły się jednolite. Pomyślałem, że będzie super i że salon w końcu będzie wyglądał „porządniej”, bardziej nowocześnie.

Po południu ściany już schły, a ja chodziłem po mieszkaniu z lekkim bólem w nadgarstku i brudną koszulką. Stałem na środku salonu i patrzyłem, jakby to było cudze mieszkanie. Nalałem sobie wody do szklanki i uznałem, że zrobiłem kawał dobrej roboty.

„Wróciła z walizką i nie zapytała nawet, jak mi minął weekend”

Wieczorem usłyszałem windę i charakterystyczne stuknięcie kółek walizki na korytarzu. Serce przyspieszyło, bo w głowie miałem już tę scenę: ona wchodzi, zaskoczenie, może śmiech, może przytulenie. Stałem w salonie, ręce miałem umyte, ale pod paznokciami zostało trochę farby.

Drzwi się otworzyły, Magda weszła w płaszczu, z torbą na ramię. Spojrzała na mnie, potem na ścianę i jej brwi poszły w górę, ale to nie było „wow”. To było takie szybkie spojrzenie, jakby w sekundę chciała ocenić, co tu się w ogóle stało.

- Co ty zrobiłeś?

- Niespodzianka. Pomalowałem salon, żeby było świeżo. No i… fajnie wyszło, nie?

Odstawiła walizkę pod ścianę w przedpokoju i nie weszła dalej. Patrzyła na oliwkową ścianę tak, jakby coś jej tam przeszkadzało fizycznie. Wzięła głębszy oddech, a ja zobaczyłem, że ma zaczerwienione oczy, nie wiem czy od zmęczenia, czy od złości.

„Powiedziała o kolorze, ale ja usłyszałem coś gorszego”

- Mariusz, ja tego koloru nie znoszę. Przecież mówiłam ci, że nie. Pokazywałam ci inspiracje, pamiętasz? Ten jasny, ciepły beż, prawie piaskowy. I mówiłam też, że mamy wszystko ustalać razem.

Odruchowo się usztywniłem, jakbym miał się bronić przed zarzutem. W głowie miałem listę argumentów: że chciałem dobrze, że to tylko farba, że przecież można przemalować, że pracowałem cały dzień. I że mogłaby docenić wysiłek.

- No ale chciałem, żeby było praktycznie. Ten beż od razu by się ufajdał. I wiesz, to miała być niespodzianka, a nie trzy dni gadania o kolorze.

Magda weszła w końcu do salonu, ale nie tak jak zwykle, nie rozglądając się po swoich rzeczach. Stanęła przy stole, dotknęła ściany opuszkiem palca i spojrzała na swój jasny paznokieć, jakby to miało jej coś potwierdzić. Potem podniosła na mnie wzrok.

- Ty zawsze to robisz. Niby „dla nas”, a tak naprawdę po swojemu. Potem mam się tylko uśmiechnąć, bo przecież „intencje były dobre”.

„Paragon z kieszeni palił bardziej niż zapach farby”

Zatkało mnie, więc zacząłem gadać technicznie, jak w pracy. Że farba jest zmywalna, że to dobra marka, że dałem dwie warstwy. Jakby to miało cokolwiek załatwić.

Magda usiadła na kanapie, ale tylko na brzegu. Zdjęła buty, oparła łokcie o kolana i patrzyła w podłogę. Zrobiło się cicho. Radio coś tam jeszcze grało, więc je wyłączyłem. To kliknięcie zabrzmiało w mieszkaniu zaskakująco głośno.

Wtedy poczułem w kieszeni kurtki paragon. Wyciągnąłem go odruchowo i wygładziłem na stole, jakbym tym papierkiem miał udowodnić, że zrobiłem coś sensownego. I nagle przypomniałem sobie konkretny wieczór sprzed kilku tygodni, kiedy Magda siedziała z telefonem na krześle przy oknie i pokazywała mi paletę kolorów.

„Tu, zobacz, ten. Jest spokojny, ale nie szpitalny” mówiła wtedy i przesuwała palcem po ekranie. A ja, zamiast to zapamiętać, pomyślałem tylko, że jasne ściany są niepraktyczne i że przecież ja wiem lepiej, co się sprawdzi w mieszkaniu, w którym się żyje.

„Nie chodziło o farbę, tylko o to, czy w tym domu jest też jej miejsce”

Magda wstała i poszła do sypialni, bez trzaskania, bez teatralnych gestów. Po chwili wróciła z poduszką i kocem, które położyła na kanapie. Ten ruch zabolał mnie bardziej niż jej słowa, bo był ostateczny. Bez gadania, bez awantury.

- Dzisiaj śpię tutaj. Nie mam siły patrzeć na to i jeszcze udawać, że jestem wdzięczna.

Stałem przy stole z tym paragonem i puszką farby, która nadal stała pod ścianą, jak dowód w sprawie. Chciałem powiedzieć „przesadzasz”, ale nie wyszło mi przez gardło. Zamiast tego usiadłem naprzeciwko niej, zostawiając między nami ten kawałek przestrzeni, jakby był potrzebny, żeby się nie poparzyć.

- Magda… powiedz mi jedno. Czemu ty się tu teraz nie czujesz u siebie?

Podniosła na mnie wzrok i przez sekundę wyglądała, jakby nie spodziewała się tego pytania. Potem powiedziała ciszej: „Bo ja tu czasem tylko mieszkam, a ty tu rządzisz. Nawet jak mówisz, że nie”. I nie było w tym histerii, tylko zmęczenie, takie, które nie znika po jednej przespanej nocy.

Rano, zanim wyszedłem do pracy, zadzwoniłem do malarza z polecenia kolegi. Umówiłem termin na poprawkę, tym razem z warunkiem, że kolor wybieramy razem, nawet jeśli to ma potrwać tydzień. Wieczorem usiedliśmy przy kuchennym stole, Magda z herbatą, ja z telefonem i próbnikami na ekranie, i pierwszy raz nie próbowałem wygrać tego rozmową. Patrzyłem na nią i myślałem o tej oliwkowej puszce z paragonem. Miało wyjść jak prezent, a wyszło jak coś postawione na siłę, bez pytania.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.