Córka zrobiła remont pokoju matki bez pytania. „Moje rzeczy czekały na balkonie”

Wracam z sanatorium i nie poznaję swojego pokoju po remoncie

Na środku stoi biurko zięcia, a mój dywan i komoda zniknęły bez słowa

Na balkonie znajduję worki z ubraniami i zdjęciami, jakby to były śmieci

Córka mówi wprost, że i tak siedzę w kuchni, więc mój pokój „może się przydać” komuś innemu

Sąsiadka mówi mi, że to dopiero początek, bo mieszkanie ma być „pod wnuki”

„Wracałam wypoczęta, ale klucz w zamku zabrzmiał jakoś inaczej”

Mam 69 lat. Jestem wdową i całe życie stałam za ladą w spożywczaku na rogu. Do sanatorium namówiła mnie lekarka i córka. Kręgosłup, ciśnienie i to ich wieczne: „mamo, odpocznij wreszcie”. Dałam się namówić. Po śmierci męża cisza w mieszkaniu czasem aż dzwoniła.

Przed wyjazdem dałam córce klucze, ale tylko po to, żeby podlewała kwiaty. Powiedziałam jej, gdzie stoi konewka, a gdzie zapas ziemi do skrzynki na balkonie. Nawet mi do głowy nie przyszło, żeby mówić: „Tylko nie ruszaj moich rzeczy”. To było dla mnie tak oczywiste, jak to, że nie grzebie się komuś w portfelu.

W sanatorium jadłam kleiki, chodziłam na zabiegi i śmiałam się z babkami w szlafrokach jak nastolatka. Kupiłam sobie nawet nową piżamę w paski. Porządną, nie jakąś z bazaru. Wracałam do domu z poczuciem, że może jeszcze trochę życia przede mną, nawet jeśli spokojniejszego.

„Otworzyłam drzwi do pokoju i zobaczyłam biurko, które nie było moje”

Już w progu uderzył mnie zapach farby, zmieszany z jakimś chemicznym odświeżaczem. W przedpokoju stały moje kapcie, tylko nie tam, gdzie zawsze je zostawiałam. W kuchni szumiał czajnik, a córka krzątała się po mieszkaniu, jakby to było jej miejsce.

Nawet nie usiadłam na herbatę. Poszłam od razu do pokoju. Zawsze tak robiłam, nawet po zakupach. Chciałam zobaczyć mój fotel pod oknem, komodę i dywan w kwiaty. Wszystko tak, jak zostawiłam.

Stanęłam w progu. Nie było dywanu. Nie było komody. Na środku stało duże biurko z czarnym blatem. Monitor, kable i jakaś tacka na dokumenty. Pod ścianą postawiono regał z segregatorami, A mojego fotela nie było nigdzie.

„O, fajnie, prawda?” powiedziała córka zbyt wesoło, jakby mi właśnie wręczała prezent. Zanim cokolwiek powiedziałam, złapałam za klamkę szafy. Szafa była zamknięta, ale nie na mój klucz. Ktoś założył mały zamek, taki jak w biurze.

„Na balkonie stały worki. W środku były moje rzeczy”

Wyszłam na balkon, bo szukałam swetrów i mojej apaszki w granatowe kropki. I wtedy je zobaczyłam: czarne worki, takie jak na śmieci, ustawione pod ścianą. Jeden był niedomknięty, wystawał z niego rękaw mojego beżowego płaszcza.

Przykucnęłam i zaczęłam w tym grzebać. Były tam moje bluzki, pościel, pudełko z guzikami i album ze zdjęciami. Ten ślubny, wytarty na rogach. Na samym wierzchu leżała ramka owinięta w gazetę, zagiętą tak starannie, jakby ktoś pakował szkło do przeprowadzki.

Rozwinęłam gazetę i zobaczyłam twarz mojego męża. Uśmiechał się, w tej marynarce, której do dziś nie mam serca wyrzucić. Zatrzęsły mi się ręce. Nie ze starości, tylko ze złości. Ktoś wziął do ręki jego zdjęcie i zawinął je w gazetę, jakby to była byle jaka rzecz.

Wróciłam do mieszkania, trzymając ramkę przy piersi. W kuchni córka nalewała herbatę do mojej ulubionej filiżanki, tej z pęknięciem przy uszku. Popatrzyłam na nią i przez chwilę miałam wrażenie, że to nie jest moje mieszkanie.

„Powiedziała, że i tak siedzę w kuchni, więc mój pokój może służyć komuś innemu”

Zapytałam, o co tu chodzi. Dlaczego moje rzeczy są w workach i czemu w moim pokoju stoi biurko Jarka. Córka odłożyła łyżeczkę na spodek i zrobiła minę jak wtedy, gdy jako nastolatka udawała, że nic się nie stało.

– Mamo, przecież ty i tak większość czasu siedzisz w kuchni. A Jarek potrzebuje miejsca do pracy, bo u nas w domu dzieci hałasują.

– To jest mój pokój. Moje rzeczy mają być w szafie, nie na balkonie.

– Nie dramatyzuj. Niczego nie wyrzuciłam. Po prostu ogarnęłam, żeby było normalnie.

Słowo „normalnie” zabrzmiało jak policzek. Zobaczyłam w jej oczach tę pewność, że może decydować za mnie, bo jestem „mamą”. Nie kimś, komu się coś tłumaczy, tylko kimś, komu się oznajmia.

Próbowałam oddychać spokojnie. Powiedziałam, że muszę się rozpakować i odpocząć, że pogadamy później. I przez chwilę łudziłam się, że da się to jeszcze odkręcić po cichu.

„Sąsiadka zaczepiła mnie na klatce i powiedziała coś o wnukach. Zrobiło mi się zimno”

Wieczorem zeszłam wyrzucić śmieci. W mieszkaniu czuć było farbę i kurz, jak po remoncie. Na klatce spotkałam Halinę z drugiego piętra, tę, co zawsze wie wszystko pierwsza. Spojrzała na mnie uważnie, jakby sprawdzała, czy już wiem.

Powiedziała: „Jadziu, ja nie chciałam się wtrącać, ale oni tyle tu wynosili, że myślałam, że się wyprowadzasz”. A potem dodała ciszej: „Twoja córka mówiła, że to pierwszy etap, bo będą przygotowywać mieszkanie pod wnuki”.

Zrobiło mi się gorąco w karku, a potem zimno w dłoniach. Nagle dotarło do mnie, że to biurko nie wzięło się tam przypadkiem. To brzmiało jak plan na mnie. Że ja mam siedzieć w kuchni, najlepiej na taborecie, a reszta mieszkania ma się „przydać”.

Wróciłam na górę wolno, trzymając się poręczy. Zatrzymałam się przy drzwiach do mieszkania i spojrzałam na zamek, ten sam od lat. Pomyślałam o kluczu, który dałam córce tak po prostu. I o tym, jak łatwo było nim otworzyć nie tylko drzwi, ale też moje poczucie bezpieczeństwa.

„Kazałam wynieść biurko do piwnicy. Potem zamknęłam swój pokój na klucz”

Rano córka przyszła znowu, pewna siebie, z reklamówką bułek, jakby to miało wszystko załatwić. Za nią wszedł Jarek, mój zięć. Trochę speszony, bo on zawsze był cichy. Stanął w progu pokoju i od razu spojrzał na monitor, jakby sprawdzał, czy wszystko stoi równo.

Powiedziałam spokojnie, że to nie jest żaden gabinet, tylko mój pokój. Że nie interesuje mnie, kto gdzie ma hałas w swoim mieszkaniu. I że moje rzeczy nie będą stały w workach na balkonie. Bo ja nie jestem żadnym gratem do przechowania.

– Jarek, wynieś to biurko do piwnicy. Dzisiaj.

– Jadziu, ja już tu wszystko podłączyłem. To tylko na jakiś czas.

– Na jakiś czas to ja mogę pożyczyć sąsiadce mikser. Pokoju się nie pożycza bez pytania.

Córka patrzyła na mnie z niedowierzaniem, jakby dopiero teraz zauważyła, że potrafię powiedzieć „nie”. Zaczęła mówić, że chciała dobrze, że akurat miała wolne i że „tak było rozsądnie”. A ja w tym czasie wzięłam ramkę ze zdjęciem męża, postawiłam ją na parapecie i starłam palcem kurz z rogu. Powoli, tak żeby widziała.

Zięć wyniósł biurko bez awantury. Słyszałam, jak szura po panelach, jak przy drzwiach obija się o futrynę. Potem z piwnicy przyniósł mój fotel spod okna i postawił go tam, gdzie stał wcześniej. Jakby pamiętał ten pokój lepiej niż moja córka.

Wieczorem przekładałam rzeczy z worków do szafy. W kieszeni płaszcza znalazłam chusteczkę, tę samą, którą zabrałam do sanatorium. Pachniała proszkiem do prania, którego nie używam. Kiedy wszystko było na miejscu, zamknęłam drzwi do pokoju i przekręciłam klucz po raz pierwszy od lat.

Usiadłam w fotelu, spojrzałam na zdjęcie męża i przez dłuższą chwilę tylko słuchałam, jak w mieszkaniu cichnie echo kroków. Nie czułam żadnego zwycięstwa. Raczej ulgę, że wreszcie jest jasne, do kogo należą te drzwi.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.