"Dziadek, ja chcę żyć, a nie czekać na twoją śmierć". Wnuk przyjechał po spadek, chociaż ja wciąż żyję

Odkąd Marysi nie ma, a to już pięć lat będzie, każdy mój dzień wygląda tak samo. Wstaję rano z kurami, piję kawę na ganku, patrzę na ogród, o który razem dbaliśmy, i gadam do jej zdjęcia. Czasem opowiadam, co u sąsiadów, czasem ponarzekam, że znowu mnie w krzyżu strzyka. To jest cały mój świat. Dom, ten kawałek ziemi, sad i wspomnienia. Wszystko, co mi zostało po czterdziestu latach razem.

I został mi jeszcze Tomek. Nasz jedyny wnuk, oczko w głowie. Syn naszej córki, która z mężem wyjechała za pracą do Irlandii, gdy mały miał ledwie kilka lat. Wychowywaliśmy go z Marysią, był dla nas jak syn. Pamiętam, jak uczyłem go jeździć na rowerze na tej samej polnej drodze, na której teraz ledwo mieści się jeden samochód. Jak budowaliśmy szałas w sadzie i jak przynosił do domu każdego zabiedzonego kota z okolicy. Rósł jak na drożdżach, a ja pękałem z dumy. Skończył studia w dużym mieście i tam został. Rzadko przyjeżdżał, ale zawsze dzwonił w niedzielę, pytał co u mnie. Do czasu.

"To nie jest kwestia pieniędzy, dziadku. To kwestia czasu"

Przyjechał dwa tygodnie temu. Bez zapowiedzi, co już było dziwne. Zwykle dzwonił, uprzedzał. Wpadł jak po ogień, w tych swoich modnych butach, które kosztowały pewnie tyle, co moje rachunki za prąd na kwartał. Usiadł w fotelu Marysi, a mnie coś ścisnęło w gardle. Od razu przeszedł do rzeczy, bez owijania w bawełnę.

– Dziadek, musimy pogadać – zaczął, patrząc na mnie jakoś tak inaczej, obco. Gdzie się podział ten chłopak, który z wypiekami na twarzy słuchał moich opowieści z wojska? W jego oczach nie było już dawnego błysku, tylko jakaś zimna kalkulacja.

– Słucham, synku. Coś się stało? – zapytałem, chociaż już czułem pismo nosem. To nie była twarz kogoś, kto przyjechał z dobrymi wieściami.

– Mam okazję życia. Z kumplami otwieramy startup. Aplikacja, coś z nowymi technologiami, nie będę ci tłumaczył. Potrzebuję gotówki na start. Dużej gotówki – wyrzucił z siebie na jednym wdechu.

Milczałem. Czekałem, co powie dalej, chociaż serce już mi waliło jak młotem. A on, nie zważając na moją ciszę, ciągnął.

– Wiem, że to wszystko kiedyś będzie moje. Dom, ta ziemia. Ale ja nie mam czasu czekać. Dziadek, ja chcę żyć, a nie czekać na twoją śmierć. Sprzedaj to. Weźmiemy pieniądze, podzielimy się, a ja w końcu będę mógł ruszyć z miejsca. Nie chcę tu gnić jak ty – zakończył.

Poczułem, jakby mi ktoś wylał na głowę kubeł zimnej wody. Te słowa zabolały bardziej niż niejeden cios w życiu. On nie prosił. On żądał. Postawił sprawę jasno. Albo moje spokojne życie i pamięć o żonie, albo jego „nowoczesne życie”.

"Każdy kamień w tym ogrodzie ma historię, a on chciał to wszystko spakować w jedną, grubą kopertę"

Gdy odjechał, a ja zostałem z tym wszystkim sam, chodziłem po domu jak struty. Dotykałem mebli, które wybieraliśmy razem z Marysią. Przejechałem ręką po blacie stołu, przy którym Tomek odrabiał lekcje. Wyszedłem do ogrodu. Patrzyłem na jabłonkę, którą posadziliśmy, jak się urodził. Na róże, które tak kochała moja żona. Każdy krzak, każde drzewo, każda skrzypiąca deska w podłodze to kawał naszego życia. Naszej miłości, pracy, czasem kłótni, ale zawsze bycia razem. A on chciał to wszystko wycenić, sprzedać i zamienić na plik banknotów.

Przez kilka dni nie spałem. Przewracałem się z boku na bok, a w głowie miałem tylko jego słowa. „Nie chcę tu gnić”. Czy ja gniję? Może dla niego tak. Dla mnie to było życie. Spokojne, ale moje. Właśnie takie, jakie chciałem mieć. Z jednej strony kochałem go nad życie. Był jedyną rodziną, jaką miałem na miejscu. Chciałem jego szczęścia. Ale z drugiej strony czułem, jakby kazał mi własnymi rękami zniszczyć wszystko, co z Marysią budowaliśmy przez całe życie. Czułem się tak, jakby chciał zadeptać jej pamięć, żeby na tym miejscu postawić jakiś swój nowy, wspaniały interes.

Próbowałem z nim rozmawiać przez telefon. Tłumaczyć. Mówiłem o babci, o tym, ile serca włożyła w ten dom. Prosiłem, żeby dał mi czas, żebyśmy poszukali innego rozwiązania.

– Jakiego rozwiązania, dziadku? Kredytu mi nie dadzą. Ty masz kapitał zamrożony w tej ruinie. To proste. Albo pomagasz jedynej osobie z rodziny, która ci została, albo tkwisz w przeszłości. Wybór należy do ciebie – odpowiedział zimno.

"Zapytał, czy jestem gotów poświęcić jego przyszłość dla sentymentów i kilku starych drzew"

Kolejny telefon był jeszcze gorszy. Dzwonił już podirytowany, że się ociągam. Że jego wspólnicy czekają, że okazja ucieka. Rzucił argumentem, który prawie złamał mi serce.

– Babcia by chciała, żebym był szczęśliwy. Zawsze mówiła, że jestem jej największym skarbem. A ty co? Wolisz trzymać się kurczowo ścian i wspomnień? Zapytał, czy jestem gotów poświęcić jego przyszłość dla sentymentów i kilku starych drzew – powiedział tak zimno, jakbyśmy byli sobie obcy.

Rozłączyłem się. Czułem się jak najgorszy egoista na świecie. Może on ma rację? Może ja, stary dziad, blokuję jego rozwój, bo trzymam się kurczowo starych gratów? Może faktycznie tkwię w przeszłości, która już nie wróci? Ta myśl nie dawała mi spokoju. Byłem w kropce. W końcu, po kolejnej nieprzespanej nocy, zdecydowałem. Sprawdzę, ile to wszystko jest warte. Umówię się z agentem nieruchomości, tak na próbę. Żeby chociaż mieć argument w ręku. Żeby pokazać Tomkowi, że próbuję.

"To nie była prośba o pomoc. To był plan biznesowy, w którym byłem tylko przeszkodą"

Przyjechał młody, energiczny człowiek z teczką. Chodził, mierzył, robił zdjęcia. Opowiadałem mu o domu, a serce mi się kroiło. W końcu usiedliśmy na werandzie. Podał mi szacunkową wycenę. Kwota była spora, dużo większa niż się spodziewałem.

– Wie pan, ma pan szczęście – powiedział agent, popijając herbatę. – Tereny tutaj idą w górę jak szalone. Duży deweloper z Niemiec skupuje działki pod ogromne centrum logistyczne. Dają świetne ceny, bo zależy im na czasie. Właściwie to już prawie wszystko mają, zostało kilka takich perełek jak pańska. Nawet wiem, że jeden młody, obrotny chłopak już z nimi negocjuje w sprawie kilku działek w okolicy. Może to pana wnuk? – zażartował.

Uśmiechnąłem się blado, nic nie odpowiedziałem. Ale po tych słowach coś mi nie pasowało. Centrum logistyczne? Niemiecki deweloper? Startup Tomka miał być aplikacją, czymś wirtualnym. Po co mu wtedy ziemia w takiej lokalizacji? Coś mi się tu nie kleiło.

Tydzień później Tomek znowu wpadł. Był w świetnym humorze. Zostawił na chwilę na stole swoją torbę z laptopem i poszedł do kuchni zrobić sobie kawy. I wtedy coś mnie tknęło. Z torby wystawał róg teczki z dokumentami. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Stary, uczciwy chłop, który nigdy nikomu niczego nie ukradł, sięgnąłem po tę teczkę. Ręce mi się trzęsły, gdy ją otwierałem.

W środku nie było żadnego biznesplanu startupu. Były za to wydrukowane maile. Korespondencja z firmą deweloperską o niemiecko brzmiącej nazwie. Mapy geodezyjne z zaznaczoną moją działką. I wstępna umowa pośrednictwa sprzedaży, w której mój wnuk, Tomasz, zobowiązywał się dostarczyć nieruchomość za kwotę niemal dwukrotnie wyższą od tej, którą proponował mi jako „pieniądze na życie”.

Zrozumiałem wszystko. To nie była prośba o pomoc. To był plan biznesowy, w którym byłem tylko przeszkodą. Starym dziadkiem, którego trzeba było wziąć na litość i poczucie winy, żeby ubić interes życia. Nie chciał pieniędzy na startup. Chciał mojej ziemi, mojego domu, mojej historii, żeby to wszystko sprzedać z wielkim zyskiem.

Gdy wrócił z kawą, położyłem teczkę na stole. Patrzyłem mu prosto w oczy. Nie musiałem nic mówić. Zbladł, a w jego oczach zobaczyłem coś, czego się nie spodziewałem. Nie złość, nie agresję. Tylko pustkę i wstyd.

Siedzę teraz sam na werandzie. Tomek wyjechał, nie zabierając teczki. Leży na stole jak jakiś dowód jego winy. Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze do mnie zadzwoni. Wiem jedno. Domu nie sprzedam. To nie jest kupa cegieł i kawałek trawnika. To jest całe moje życie.

Jan, 64 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.