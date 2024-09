Ikona stylu wzięła ślub! Po 11 latach powiedziała "tak". Białołęka oszalała!

To imię w Polsce można nadać dziewczynce i chłopcu. Niebinarne imię, które podbiło serca rodziców. Obrońca ludzi

Karolina Januszek (35 l.) uznała, że już wystarczy jej bycia panną i postanowiła sformalizować swój długoletni związek. Od soboty, 14 września, oficjalnie mężem naszej ikony stylu jest o rok od niej starszy Bartek. Zakochanych połączyła nie tylko miłość do siebie, lecz także... do sportu. Obydwoje pasjami oglądają przede wszystkim mecze piłki nożnej. Świeżo upieczony mąż Karoliny interesuje się też ogrodnictwem, zatem nasza redakcyjna koleżanka może być spokojna o domowe roślinki. W wolnych chwilach Karolina i Bartek uwielbiają chodzić na długie romantyczne spacery. Nasza ikona stylu zaraziła też męża zamiłowaniem do "Władcy pierścieni".

Para powiedziała sobie "tak" w kościele św. Jakuba Apostoła na warszawskiej Białołęce. Panna młoda ubrana była w gustowną białą suknię z wzorkami kwiatów w takim samym kolorze. Pan młody z kolei postawił na klasyczny garnitur i kamizelkę - jak na miłośnika ogrodnictwa przystało - także zawierającą kwiatowy akcent. W tej samej dzielnicy odbyło się huczne wesele. Impreza miała miejsce w eleganckiej Villi Szamocin. Po pierwszych toastach cała Białołęka oszalała. Zabawa trwała do białego rana!

Teraz państwa młodych czeka podróż poślubna do słonecznej Grecji. A my, oczywiście życząc Karolinie i Bartkowi wszystkiego, co najlepsze, już nie możemy się doczekać jej powrotu. Nikt bowiem tak jak ona nie zna się na stylu, modzie i... prowadzeniu domu. Praktyczne rady, które znajdują się w jej artykułach, już niejednemu czytelnikowi ułatwiły życie. Teraz sama wykorzysta je w praktyce - już jako małżonka.

