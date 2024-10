Joanna ma 56 lat. "Życie to są tylko chwile"

Oliwia Krettek w swoim podcaście poszukuje nauczycielek życia. Rozmawia z kobietami, które przeszły wiele życiowych lekcji i pyta je o trzy dobre rady na życie. Tym razem gościła Joannę, która ma 56 lat. Z życia jest zadowolona, bo wiele dobrego ją spotkało. Może realizować swoje pasje, czerpać garściami ze spotkań z innymi.

Życie jest jak w piosence. Ważne są tylko chwile, momenty, w których odczuwamy stan euforii, ogromnej radości.

A tego, jak zaznacza bohaterka podcastu "Nauczycielki życia", trzeba szukać na co dzień, w prostych rzeczach.

Joanna dziś jest spełnioną kobietą, która mówi o swojej miłości do teatru, o tym, jak zaczęła się jej przygoda na scenie i jak radzi sobie z tym stresującym zawodem. Jest zadowolona z życia uczuciowego, choć nie ukrywa, że po drodze napotykała trudności.

Nie uważam, żeby w rozstaniu było coś złego. Zawsze niesie za sobą emocje, bo każda zmiana, rozstanie z kimś jest bolesne.

Młodych ludzi zachęca do zmiany nastawienia do otaczającego nas świata. "Jeżeli każdą rzecz, która się dzieje, będziemy traktować jako uderzającą w nas, jako atak, to rzeczywiście nasze życie możemy odbierać jako trudne, ciężkie. Ludzi wokół nie zmienimy, ale swoje nastawienie do tych rzeczy – tak – radzi Joanna.

Całego podcastu posłuchacie, klikając w baner poniżej.