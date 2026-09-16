Na weselu zrobili z niego awaryjnego świadka. „Dali mi garnitur po kuzynie i kazali się cieszyć”

Bartek przyjeżdża na wesele po nocce i liczy na spokojne miejsce przy stole

Rodzina oznajmia mu, że świadek zniknął po kawalerskim i trzeba zastępstwa

Ciotka wciska mu za małą marynarkę po kuzynie i przypina butonierkę

Na nerwach Bartek szuka zaginionego świadka i znajduje go śpiącego w aucie

Mimo nacisków oddaje rolę właściwej osobie i wraca do stołu przed ceremonią

„Przyjechałem na rosół, a wcisnęli mi cudzą butonierkę”

Do hotelu pod miastem dojechałem ledwo żywy, oczy piekły mnie ze zmęczenia. W pracy standard: alarm, fałszywe wezwania, pijany gość pod bramą. Cały czas myślałem tylko o tym, że w końcu usiądę i zjem coś normalnego.

W recepcji czuć było ten weselny miks perfum i lakieru do włosów. Z windy wysypało się kilku wujków w koszulach rozpiętych pod szyją. Śmiali się za głośno, jakby próbowali zagadać własny stres.

Nie zdążyłem nawet dojść do sali, a już dopadła mnie ciotka Iwona. Zastąpiła mi drogę tak, że nie było miejsca na dyskusję. Zmierzła mnie od koszuli po buty i tylko kiwnęła głową, jakby właśnie zdecydowała za mnie.

„Ciotka wcisnęła mi marynarkę po kuzynie i ogłosiła, że mam być świadkiem”

Wciągnęła mnie do pokoju pana młodego. Na łóżku leżały pudełka po butach, krawaty i spray do włosów. Jeden nerwowo szukał spinki, drugi trzymał telefon na głośniku i co chwilę powtarzał: „Nie odbiera…”.

Ciotka podała mi marynarkę i od razu sięgnęła po butonierkę, jakby wręczała mi jakiś znaczek służbowy. Materiał był w innym odcieniu niż spodnie, a guzik ledwo się trzymał na nitce. „Bartek, wyglądasz przyzwoicie, dasz radę” powiedziała tym samym tonem, co zawsze: jak przy „wynieś śmieci”.

- Świadek zaginął po kawalerskim. Nie ma czasu. Podpiszesz, postoisz i będziesz się uśmiechał.

Nie zdążyłem nawet zapytać, czy ona mówi serio, bo ktoś z tyłu dorzucił: „Panna młoda nie może się stresować”. To było jak sygnał. W jednej chwili wszyscy uznali, że mam przestać być gościem, a stać się częścią planu.

„Za ciasna marynarka puściła szybciej niż moja cierpliwość”

Wcisnąłem się w tę marynarkę, bo wszyscy patrzyli. Po nocce miałem jeszcze zawodowy odruch, że nie robi się scen. Rękawy kończyły się za wysoko, jakbym pożyczył strój od młodszego brata. Podniosłem ręce, żeby poprawić kołnierz, i guzik od razu puścił. Został na nitce i dyndał.

Ciotka nawet nie mrugnęła. Wyciągnęła z torebki agrafkę, jakby nosiła ją na takie akcje od zawsze, i próbowała dopiąć mnie na siłę. Czułem, że nie mogę złapać pełnego oddechu. W lustrze wyglądałem jak w kostiumie do szkolnego przedstawienia.

- Bartek, proszę cię, nie filozofuj. Stań tu i słuchaj, co masz robić.

Mówili o obrączkach, dokumentach, o tym, gdzie mam stać w kościele i komu podać długopis. Słuchałem tego jak przez mgłę. W głowie miałem tylko jedno: ja nawet dobrze nie znam pana młodego, a oni chcą, żebym podpisywał mu najważniejszy papier w życiu.

„Wszyscy udawali, że chodzi o człowieka, a chodziło im o plan dnia”

Zapytałem, czy ktoś w ogóle próbował go znaleźć, zamiast od razu przebierać mnie za niego. Ktoś odburknął, że „dzwonili”, ktoś inny, że „na pewno wróci”, a ciotka już poprawiała mi butonierkę, jakbym był dekoracją na stole.

Wyszedłem na korytarz, bo czułem, że zaraz się uduszę w tej marynarce i w tym całym zamieszaniu. W telefonie miałem kilka numerów z rodziny, ale nikt nie odbierał, bo wszyscy biegali w tym weselnym wirze. Zjechałem windą na dół, bo pomyślałem, że skoro zniknął po kawalerskim, to może śpi gdzieś pod hotelem.

Na parkingu było jeszcze chłodno, czuć było wilgoć po nocy. Między autami stały dwa busiki z dekoracjami, a dalej, przy krzakach, zauważyłem zaparowane szyby w ciemnym kombi. Podszedłem bliżej i usłyszałem chrapanie. Takie porządne, jak u kogoś, kto zasnął bez planu.

„Znalazłem świadka w aucie, a rodzina i tak wolała, żebym stał do zdjęć”

Zapukałem w szybę. Nic. Zapukałem mocniej i wreszcie w środku coś się poruszyło. Na fotelu kierowcy siedział facet w koszuli, z krawatem zsuniętym na bok, z odciśniętym na policzku wzorem od poduszki.

- Ty jesteś świadkiem? Wstawaj, bo cię szukają. Mnie już prawie zrobili świadkiem za ciebie.

Otworzył drzwi i spojrzał na mnie tak, jakby dopiero uczył się świata na nowo. „Ja tylko na chwilę… muzyka… powietrze…” mamrotał. Złapał się za głowę i wysiadł chwiejnie. Poczułem taką ulgę, że aż rozpiąłem górny guzik koszuli.

Wprowadziłem go do hotelu bocznym wejściem. Na korytarzu wpadliśmy na ciotkę i dwóch wujków. Zrobili takie miny, jakbym przyprowadził nie zaginionego człowieka, tylko kłopot. Ciotka spojrzała na świadka, potem na mnie w tej za małej marynarce i powiedziała: „No dobra, ale my już jesteśmy ustawieni”.

„Oddałem butonierkę i wróciłem do stołu, zanim ktoś podał mi obrączki”

Zatrzymałem się i po prostu zrobiłem jedno. Odpiąłem butonierkę i podałem ją temu facetowi. Marynarka po kuzynie trzeszczała przy każdym ruchu.

- Masz, to twoje. Ja dzisiaj chcę tylko zjeść i nie brać odpowiedzialności za cudze podpisy.

Świadek spojrzał na mnie z taką wdzięcznością, że aż mnie to zbiło z tropu. Ciotka już otwierała usta, pewnie żeby dorzucić coś o stresie panny młodej, ale z sali zawołał fotograf. Wszyscy ruszyli naraz.

Wróciłem do swojego stolika, rozpiąłem wreszcie tę nieszczęsną marynarkę i schowałem ją na krześle obok. Rosół był już letni, ale i tak smakował jak najlepsza nagroda, bo nie dałem się wkręcić w cudzą rolę. Kiedy później zobaczyłem świadka przy panu młodym, w tej samej butonierce, tylko poprawnie przypiętej, pomyślałem, że to wystarczy. I naprawdę nie musiałem trzymać obrączek, żeby wiedzieć, że zrobiłem swoje.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.